Pablo Maffeo, jugador del Real Mallorca, continua traient profit de la polèmica arbitral i de la situació del Real Madrid i ha aprofitat l'expulsió de Jude Bellingham per contraatacar. Maffeo, que ja ha protagonitzat diversos episodis i disputes amb jugadors del Real Madrid, ha tornat a la càrrega i aquesta vegada ha posat el focus en Jude Bellingham, crack anglès. Pablo Maffeo no s'ha tallat a l'hora de valorar el paper de Vinícius Júnior, amb qui guarda una bona relació, i de Jude Bellingham, sancionat per insultar l'àrbitre.

Pablo Maffeo també va ser protagonista de diversos insults a Raúl Asencio durant la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia, cosa que el va obligar a tancar els comentaris del seu compte d'Instagram. Malgrat els insults i crítiques rebudes, Pablo Maffeo no s'acovardeix i continua atacant la comunitat blanca: aquesta vegada el seu focus ha estat situat sobre Jude Bellingham. Cal recordar que el migcampista va ser expulsat per Munuera Montero en el duel contra Osasuna i que, fa poques hores, ha estat sancionat amb 2 partits per aquest acte de desconsideració.

Pablo Maffeo se les ha tingut en més d'una ocasió amb Vinícius Júnior quan s'ha enfrontat als blancs, però aquesta vegada li ha tocat a Jude Bellingham. En una entrevista concedida a 'La Zona 10', Pablo Maffeo ha valorat aspectes de l'actualitat, entre els quals destaca la situació polèmica amb l'arbitratge en l'epicentre del caos. Pablo Maffeo no s'ha deixat res al tinter: ataca durament de Jude Bellingham i aprofita l'entrevista per valorar el paper de Vinícius Júnior, el seu enemic número 1.

Pablo Maffeo, enemic nº1 de Vinícius, ataca Bellingham: 'És un fals i un se...'

Pablo Maffeo no es talla sobre el terreny de joc i tampoc ho fa fora de la gespa, ja que és igual de contundent davant els mitjans de comunicació digitals i tradicionals. En una entrevista concedida, Pablo Maffeo ha valorat la seva relació amb els futbolistes del Real Madrid, amb qui ha tingut i protagonitzat diversos enfrontaments durant la passada i present temporada oficial. Maffeo ha valorat el paper de Vinícius Júnior, qui considera que va sempre de cara i que "es nota que va calent de veritat durant el partit en qüestió", explica.

A més de parlar de Vinícius Júnior, Maffeo ha explicat que el brasiler li cau millor que Jude Bellingham. Ell mateix ha explicat els motius, que fan referència al fet que el migcampista anglès "va de senyoret i després te la clava per l'esquena".

"Vas al nen que té fred, li poses la jaqueteta i després per darrere insultes o et fiques amb els companys... Doncs noi, ets un fals", ha exclamat Pablo Maffeo per qualificar Jude Bellingham. Maffeo ha esclatat parlant de Jude Bellingham, ja que considera que és un tipus fals que posa una cara quan realment en té una de molt diferent.