Confirmat, el Liverpool obre la porta del Barça a Luis Díaz: Deco es frega les mans

Luis Díaz va començar la temporada com a titular indiscutible al Liverpool, però la seva situació ha canviat amb el pas dels mesos. El colombià ha anat perdent protagonisme en l'equip d'Arne Slot, que sembla confiar més en Cody Gakpo per ocupar la seva posició.

A més, Luis Díaz no està content amb la seva situació contractual, ja que considera que mereix un salari més alt. Actualment, el colombià percep 3,4 milions bruts, una xifra molt per sota del que caldria esperar per a un jugador del seu calibre.

L'interès del FC Barcelona en Luis Díaz

Davant aquesta situació, la sortida de Luis Díaz del Liverpool sembla cada cop més probable. El FC Barcelona ha mostrat un interès constant en l'extrem colombià i Deco el té en el seu punt de mira des de fa temps.

El director esportiu del Barça considera Díaz una excel·lent opció per reforçar l'atac, especialment per a la banda esquerra. Una posició clau que necessita reforços dins de la plantilla d'Hansi Flick, ja que només compten amb Raphinha en aquesta posició.

A més, Luis Díaz ha estat una de les peces més destacades en el Liverpool en les últimes temporades i el seu talent no ha passat desapercebut per al Barça. Amb la seva velocitat, capacitat de driblatge i la seva habilitat per marcar gols, el colombià encaixaria perfectament en l'estil de joc d'Hansi Flick.

El Liverpool ja pensa en el seu substitut

El Liverpool està disposat a facilitar la sortida de Luis Díaz i en les últimes setmanes s'ha parlat del possible fitxatge d'Anthony Gordon per reemplaçar-lo.

El jugador anglès, que actualment milita al Newcastle, ha cridat l'atenció del Liverpool pel seu talent i joventut. Si el Liverpool aconsegueix fer-se amb Anthony Gordon, estaria en una posició més còmoda per permetre la sortida de Luis Díaz, cosa que podria facilitar el seu traspàs al Barça.

Aquesta notícia és rebuda amb entusiasme a 'Can Barça', on veuen en Luis Díaz la peça que falta per completar el seu atac. No obstant això, la competència pel colombià no serà fàcil, ja que altres clubs d'elit també estan interessats en el seu fitxatge.

El futur de Luis Díaz i el FC Barcelona

La situació de Luis Díaz sembla estar arribant a la seva fi al Liverpool i el Barça està preparat per aprofitar l'oportunitat.

Si el Liverpool decideix fitxar Anthony Gordon i facilitar la sortida de Díaz, el Barça podria avançar-se en les negociacions per fer-se amb els serveis del colombià. Amb el mercat d'estiu cada cop més a prop, el futur de Luis Díaz es postula com un dels temes més comentats de cara al futur pròxim.