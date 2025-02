Confirmat, intercanvi tancat amb la Real Sociedad: Gonzalo s'acomiada del Madrid

Un dels objectius més clars de Florentino Pérez per al pròxim mercat de fitxatges és reforçar la medul·lar del Real Madrid. L'equip de Carlo Ancelotti ha demostrat un gran nivell en les últimes temporades, però la directiva blanca considera que és necessari fer un pas més en aquesta zona del camp. Malgrat el seu talent, Aurélien Tchouaméni continua sense convèncer com a pivot, mentre que Luka Modric, encara que continua sent crucial, ja té una edat avançada.

Per això, Florentino Pérez ha començat a buscar un migcampista que pugui enfortir la medul·lar i assegurar el futur de l'equip. En els últims mercats s'han considerat grans estrelles europees, com Florian Wirtz, Jamal Musiala o Nicolò Barella. No obstant això, un dels jugadors que ha estat en el radar del Real Madrid amb més insistència és Zubimendi, de la Real Sociedad.

L'interès per Zubimendi del Real Madrid

Martín Zubimendi s'ha convertit en un dels migcampistes més cobejats del mercat. Amb tan sols 24 anys, Zubimendi ha mostrat una maduresa impressionant al camp. La seva capacitat per recuperar pilotes, visió de joc i capacitat per distribuir la pilota són qualitats que han despertat l'interès de grans clubs d'Europa.

Aquesta temporada està sent un pilar fonamental al centre del camp de la Real Sociedad, cosa que ha atret l'atenció del Real Madrid. No obstant això, la seva clàusula de rescissió de 60 milions sempre ha estat un problema. Però sembla que el Real Madrid ha trobat una manera d'abaratir l'operació.

Gonzalo, clau per facilitar el fitxatge de Zubimendi

El Real Madrid hauria trobat la tecla per fer més accessible el fitxatge de Zubimendi. En concret, el club blanc estaria disposat a incloure en l'operació a Gonzalo García, davanter del Real Madrid Castilla.

El canterà va ser l'autor del gol a Butarque que li va donar el pas al club blanc a les semifinals de la Copa del Rei. A més, està sent decisiu a Primera RFEF, portant anotats 21 gols en 22 partits disputats.

Per això, el Real Madrid confia que aquest moviment els permetrà fitxar el migcampista de la Real Sociedad per 45 milions d'euros. En aquest sentit, Gonzalo García abaratiria el preu del basc, que es troba fixat en 60 milions d'euros. Quantitat que correspon a la seva clàusula de rescissió.

Encara que encara no hi ha acord, l'interès del Real Madrid en Zubimendi continua sent molt fort. El club blanc continua treballant per aconseguir el seu fitxatge i sembla que les negociacions podrien tancar-se en el pròxim mercat d'estiu. El futur del migcampista a la Real Sociedad està a l'aire, però el Real Madrid té moltes opcions de fer-se amb el seu fitxatge si qualla la seva novedosa estratègia.