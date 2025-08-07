Oficial, Xabi Alonso acepta la venta de un lateral: el Real Madrid se lleva 9 millones

El Real Madrid tiene un exceso de carrileros en su plantilla y Xabi Alonso tiene que mover ficha. En la zona diestra, Carvajal y el nuevo fichaje, Alexander-Arnold, competirán por la titularidad. Todo ello sin olvidar a Fede Valverde, que también puede actuar en esta demarcación como ya ha demostrado sobradamente en varias ocasiones.

En el lateral zurdo, Álvaro Carreras es el último gran fichaje del verano del Real Madrid y apunta a ser titular. Mientras, Fran García esperará su turno en el banquillo. Y todavía falta por ver qué sucede con Ferland Mendy, que todavía no ha podido debutar con el nuevo entrenador.

Xabi Alonso cuenta con hasta seis carrileros de máximo nivel para afrontar las dificultades que se puedan presentar durante la temporada en forma de inoportunas lesiones o sanciones. Recordemos que Carvajal acaba de regresar de una grave lesión de larga duración y que su rendimiento es toda una incógnita. Además, en el lado izquierdo, Mendy también lleva mucho tiempo de baja a causa de sus problemas físicos, así que es bueno tener soluciones.

Sin embargo, todos no caben y Xabi Alonso ha aceptado la venta de otro lateral que también podía estar incluido en la ecuación. Es el caso del carrilero del Girona, Miguel Gutiérrez. El 50% de sus derechos todavía pertenecen al Real Madrid, pero pese a ello Miguel será traspasado al Napoli en las próximas horas a cambio de 18 millones de euros.

Principio de acuerdo por el traspaso de Miguel Gutiérrez

El lateral zurdo del Girona, Miguel Gutiérrez, está cerca de dar el salto al fútbol italiano: el Napoliserásunuevodestino. El jugador madrileño fichará para las próximas cinco temporadas, el acuerdo entre el club italiano y futbolista es total. Ahora solo falta limar ciertos detalles con el Girona para que el traspaso se pueda oficializar.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Miguel Gutiérrez ha encontrado en el Girona el sitio ideal para madurar y convertirse en uno de los mejores laterales a nivel nacional. Las buenas temporadas en el equipo catalán le han valido para que equipos europeos importantes se hayan fijado en su figura. El Napoli apuesta por el madrileño y está dispuesto a abonar 18M para incorporarlo a su plantilla.

El Real Madrid saca tajada del traspaso

Florentino Pérez se guardó el 50% de los derechos de Miguel Gutiérrez cuando fue traspasado al Girona de Míchel. Con el traspaso al Napoli italiano, elMadridseembolsará nueve millones por un jugador que ha ido creciendo temporada tras temporada. Xabi Alonso, que podía recuperar a Miguel, ha dado luz verde a la operación que reportará buenos ingresos extras a las arcas del club.

Desde el entorno de Miguel se percibe entusiasmo por el traspaso dado que representa todo un reto competir en la Serie A italiana. Miguel considera que está plenamente capacitado y preparado para asumir este nuevo reto en su carrera. El madrileño espera que en breve los clubes lleguen a un acuerdo total y se cierre la operación.