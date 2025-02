Confirmat, Deco el vigila davant Las Palmas: Pedri dona l'OK al seu fitxatge

Amb el camí a la Champions League ja definit, el Barça se centra de nou en LaLiga. El sorteig de la millor competició europea ha estat tremendament benèvol per als catalans, per la qual cosa l'afició està realment entusiasmada. Flick, com a capità del vaixell, ho sap, i vol que les bones notícies no s'aturin aconseguint els tres punts aquesta nit.

Las Palmas arriba en una dinàmica força complicada, amb tres derrotes i un empat en els últims quatre compromisos de lliga, però amb la il·lusió intacta. Ha presentat el seu onze de gala i, en la primera meitat, la veritat és que ha tingut bastantes oportunitats de posar-se per davant. Sandro ha posat a prova a Szczesny en un parell d'ocasions, mentre que Alberto Moleiro ha deixat diversos detalls molt interessants.

Per la seva banda, malgrat la necessitat de guanyar, el Barça ha presentat diversos canvis. Eric García ha tornat a formar parella amb Cubarsí en l'eix de la defensa, mentre que Casadó ha recuperat la titularitat al mig del camp. Això sí, el que no descansa és Pedri: està sent el millor i per això Deco li ha preguntat per un possible fitxatge.

Pedri beneeix el crack de Las Palmas: Deco el segueix de prop

Més enllà dels tres punts, el Barça pot sortir amb els deures fets de l'Estadi de Gran Canària pel que fa a la planificació de la pròxima temporada. I és que, tal com ha informat el diari SPORT aquest mateix matí, Deco està prenent nota del crack de Las Palmas. Pedri, que el coneix perfectament, sap que té qualitat suficient per unir-se a les files culers.

Parlem d'Alberto Moleiro, l'hàbil mitjapunta canari que porta diversos anys en l'òrbita del Barça. El '10' de Las Palmas ha estat apodat per molts com el nou Pedri, i només la seva clàusula ha impedit la seva arribada al Camp Nou. Deco el té controlat des que es va unir a la directiva de Laporta.

Des de fa ja tres anys, Alberto Moleiro té una clàusula de rescissió de 60 milions. Ja era de 30 quan Las Palmas estava a Segona Divisió. I aquest és el motiu que ha impedit que prengués el mateix camí que va prendre el seu amic Pedri.

Ara, però, torna a sonar amb força. Deco està seguint de prop a Alberto Moleiro i, de moment, segur que la seva valoració és molt positiva. A més, el seu encaix al Barça seria gairebé perfecte; només cal veure com ha sortit l'operació de Pedri.