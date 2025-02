Oficial, Vitor Roque i el Barça ja s'han reunit: sortida tancada, té nou equip

Vitor Roque va arribar al Barça ple de felicitat amb l'etiqueta de gran promesa del futbol brasiler. El seu fitxatge va representar una inversió important per part de la directiva, liderada per Deco, que veia en ell un davanter amb projecció. No obstant això, el seu rendiment a LaLiga no ha estat l'esperat i el seu futur està en l'aire.

Deco va buscar una solució immediata i va optar per una cessió

Davant la falta de minuts i adaptació de Vitor Roque, el Barça va prendre la decisió de cedir-lo. La destinació escollida va ser el Real Betis, on s'esperava que tingués continuïtat i millorés el seu valor de mercat. La idea era que, sota la direcció de Manuel Pellegrini, el davanter guanyés protagonisme i el club andalús executés l'opció de compra que van pactar.

No obstant això, l'aposta no ha donat els fruits esperats. Vitor Roque no ha aconseguit assentar-se al Betis, on la seva participació ha estat irregular. Aquesta situació ha portat la directiva del Barça a replantejar el seu futur i analitzar noves alternatives.

El Palmeiras apareix amb una gran oferta

Amb el mercat encara obert al Brasil, el Palmeiras ha irromput amb força a l'escena. El club brasiler ha mostrat un interès real en fer-se amb els serveis de Vitor Roque i ha traslladat una oferta TOP al Barça. La proposta consisteix en un traspàs immediat per 25 milions d'euros, xifra que permetria al club català recuperar part de la inversió realitzada.

L'oferta del Palmeiras té data límit: necessita una resposta abans del 28 de febrer per concretar l'operació. En cas d'acceptar, Vitor Roque tornaria al seu país natal, on tindria l'oportunitat de rellançar la seva carrera en un entorn més familiar i amb més protagonisme. Ara bé, la decisió no és fàcil, i per això l'agent de Tigrinho ha viatjat a Barcelona per reunir-se amb Deco.

El Barça i Vitor Roque es reuneixen per prendre una decisió

Davant aquest escenari, segons informa el diari SPORT, el Barça ha mantingut una reunió amb l'entorn de Vitor Roque per avaluar la situació. En la trobada, ambdues parts han analitzat els avantatges i riscos d'acceptar l'oferta en aquest moment o esperar fins a l'estiu. La directiva ha de valorar si és millor tancar l'operació ara o esperar a l'estiu, però també ha d'escoltar l'opinió del Betis, que té l'última paraula.

Vitor Roque, per la seva banda, és conscient que el seu futur al Barça és incert i vol recuperar l'alegria. La seva prioritat continua sent triomfar a Europa, però també entén que tornar al Brasil podria donar-li més estabilitat. La reunió ha servit per alinear posicions i definir els passos a seguir en els pròxims dies.