Gran notícia! El Bayern explica la veritat sobre Jonathan Tah: 'El seu fitxatge pel Barça...'

Jonathan Tah està passant per un gran moment i la seva situació en el panorama del futbol és el reflex perfecte d'això. La temporada passada va ser inoblidable per al seu conjunt, el Bayer Leverkusen, i va fer que els grans d'Europa s'interessessin en ell. El Barça va ser un d'ells i cada cop està més a prop d'aconseguir els serveis del central.

Des de l'arribada de Hansi Flick al Barça fa uns mesos, els futbolistes estan jugant millor que mai i s'està notant. Sent primers a LaLiga i segons a la Champions League, els aficionats del club català han recuperat la felicitat. Per reforçar encara més la defensa, els de la Ciutat Comtal volen a Jonathan Tah, però el Bayern, que era la clara competència, ha parlat del tema públicament.

Jonathan Tah, un efectiu de qualitat per al Barça

El Barça compta amb una de les millors defenses del moment i Flick sap com fer que funcioni a la perfecció. La dupla Pau Cubarsí-Íñigo Martínez està donant els millors resultats possibles i Eric García com a revulsiu està sent clau. Paral·lelament, Ronald Araújo ha perdut la titularitat indiscutible i no se sap què passarà amb ell.

Sembla que l'uruguaià no s'està adaptant bé a la tàctica del fora de joc i li està passant factura. A més d'això, les lesions no paren d'assetjar i impedir que tingui continuïtat. Encara que ha renovat amb el Barça fa poc, la seva nova clàusula de rescissió és de 65 milions, així que no se sap què passarà.

Si Araújo acaba marxant, Jonathan Tah només haurà de lluitar amb Íñigo Martínez per assentar-se en l'onze inicial. Flick vol que Tah arribi a l'estiu sí o sí i l'únic que ho complicava era el Bayern. Per sort per als culers, els alemanys s'han desentès: el seu director esportiu ho ha deixat molt clar.

Les declaracions del Bayern sobre Jonathan Tah

Christoph Freund, director esportiu del Bayern, ha afirmat el següent: "El fitxatge de Jonathan Tah no és quelcom que ens convingui en aquests moments. La nostra defensa funciona bé i s'ha tornat molt sòlida: encaixem pocs gols i estem molt satisfets".

Ja sense una clara competència, el Barça es posa primer a la fila per fitxar Jonathan Tah. Haurem d'estar molt atents a la situació del central del Leverkusen. Segons sembla, ja té un acord verbal amb el club català per aterrar al Camp Nou aquest estiu i, després de la negativa del Bayern, sembla estar més a prop que mai.