Álvaro Benito esclata després del que s'ha vist a Montjuïc amb el Barça: 'Com els fan...'

La controvèrsia al voltant de l'arbitratge en el futbol espanyol ha escalat en les últimes setmanes. Tot va començar amb una carta del Real Madrid dirigida a la Real Federació Espanyola de Futbol, en la qual el club blanc afirmava que la competició estava "manipulada i adulterada". Aquesta acusació ha generat un intens debat sobre la imparcialitat i el rendiment dels àrbitres a LaLiga.

Des de la publicació d'aquesta carta, cada jornada futbolística ha estat marcada per actuacions arbitrals controvertides. Decisions inesperades i criteris inconsistents han augmentat la pressió sobre els col·legiats, dificultant la seva tasca al camp. Aquesta atmosfera tensa ha provocat que els àrbitres no puguin exercir la seva feina amb comoditat, la qual cosa repercuteix directament en la qualitat de les seves decisions.

Álvaro Benito ho deixa molt clar: "Com els fan xiular!"

En aquest context, l'exfutbolista i analista Álvaro Benito ha expressat el seu descontentament als micròfons de 'El Larguero' de la Cadena SER. Després del recent encontre disputat a Montjuïc, on el FC Barcelona va vèncer el Rayo Vallecano amb un penal polèmic, Benito no va amagar la seva indignació amb l'arbitratge a nivell general. Va assenyalar que les decisions arbitrals estan "descol·locant" jugadors i aficionats, i que s'està "arbitrant pitjor que mai".

Álvaro Benito, tot i que no es referia únicament al que es va veure a Montjuïc, també va qüestionar l'actual interpretació de les regles del joc per part de l'estament arbitral. Va destacar que accions com "trepitjades lleus" o "bracejos accidentals", que abans no es sancionaven, ara es castiguen amb targetes. Aquesta modificació en els criteris arbitrals, segons ell, ha alterat l'essència del futbol i genera confusió entre els protagonistes de l'esport.

El partit entre el Barça i el Rayo Vallecano es va definir per un penal assenyalat després d'una revisió del VAR. La decisió va generar controvèrsia, ja que molts van considerar la infracció com a dubtosa. Aquesta acció va avivar encara més el debat sobre la consistència i justícia en les decisions arbitrals recents, tal com va expressar Álvaro Benito.

Crida a la reflexió i reforma

Álvaro Benito va concloure la seva intervenció suggerint una revisió profunda en la interpretació del reglament. Va advocar per retornar la "cordura" al futbol espanyol, permetent que el joc flueixi amb naturalitat i que els àrbitres actuïn amb criteris clars i uniformes. Aquesta proposta busca reduir la polèmica i restaurar la confiança en l'estament arbitral.

La situació actual reflecteix una creixent insatisfacció amb l'arbitratge a Espanya. Les crítiques de figures com Álvaro Benito posen de manifest la necessitat de canvis estructurals que garanteixin l'equitat i transparència en l'esport rei.