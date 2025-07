Ferran Torres va per Robert Lewandowski i ho deixa molt clar: 'Em quedo per...'

Si hi ha un jugador a la plantilla del Barça que ha superat totes les expectatives fent callar boques, aquest és el davanter valencià Ferran Torres. Ferran va mostrar un gran nivell i un excel·lent rendiment en totes les actuacions, arribant a marcar 19 gols i repartir 7 assistències. Xifres de gran davanter en només 2000 minuts dels quals va disposar

La figura de Robert Lewandowski li resta minuts de joc; el polonès, als seus gairebé 37 anys, es troba en un moment ple. Lewandowski viu una segona joventut i els seus números així ho demostren, havent anotat més de 40 gols aquesta temporada. Ferran Torres té al davant un dels millors ariets de la història futbolística

Però Ferran Torres ho té molt clar i així ho ha manifestat: el seu futur és al Camp Nou i lluitarà per ser titular indiscutible. El davanter no va poder acabar la temporada, ja que va ser operat d’apendicitis i les celebracions les va haver de viure des de l’hospital. Plenament recuperat, ja ha començat a entrenar-se en solitari a la Ciutat Esportiva, abans de començar la pretemporada

Vull ser titular indiscutible

Ferran Torres ja ha començat a entrenar per arribar de la millor manera a l’inici de la pretemporada de l’equip. Assenyala estar bé físicament i, mentalment, encara millor, preparat per fer una gran temporada, almenys com l’anterior. Ferran es mostra optimista, vol quedar-se al Barça i demostrar que pot ser el davanter centre titular

El valencià ha crescut molt jugant a la punta de l’atac i lluitarà per ser el ‘9’ del Barça davant la dura competència amb Robert Lewandowski. Al seu favor juga la seva joventut i les seves ganes de triomfar amb la samarreta blaugrana. No amaga la seva ambició i, de ben segur, que posarà les coses difícils al davanter polonès

El gran gest de Ferran al seu campus

El davanter del Barça va convidar nens i nenes a gaudir del seu curs que, mesos abans, havien estat afectats per la DANA. El campus de Ferran Torres se celebra al pavelló municipal de la seva localitat natal, Foios. Ja viu la seva setena edició i ha tingut més de 100 nens i nenes gaudint d’aquesta experiència.

L’esportista ha compartit xerrades i entrenaments amb els inscrits; el campus durarà fins al 4 de juliol. Amb el Barça immers en l’operació Nico Williams, el valencià ha afirmat que l’arribada del navarrès seria tot un luxe. El ‘tiburó’ s’ha mostrat més ambiciós que mai i assenyala estar preparat per a una temporada molt exigent