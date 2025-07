El Barça vol fitxar el nou Pedri: té 16 anys i ja ha superat Lamine Yamal

En els últims anys, el Barça s'ha especialitzat a fitxar jugadors joves amb molta qualitat. Tant si és per al filial com per al primer equip, el potencial i la joventut semblen ser condicions indispensables per formar part de l'elenc culer. Casos com el de Pedri són el millor exemple d'aquest model, ja que, tot i la seva joventut, es va assentar ràpidament a l'elit.

Pedri va arribar de Las Palmas sent un adolescent, però des del primer dia que es va entrenar a les instal·lacions del Barça tothom va veure el seu enorme talent. Koeman va quedar enamorat del seu talent i Messi, el millor de tots els temps, igual. El canari ha acabat sent el timó del FC Barcelona i un dels millors del món en la seva posició.

Veient l'èxit i les alegries que ha donat Pedri, al Barçavolen repetir l'operació amb la major promesa del futbol mexicà. Parlem d'un talentós migcampista de només 16 anys que ja està batent tots els rècords possibles. De fet, en les últimes hores ha superat Lamine Yamal després de guanyar la Copa Oro amb la Selecció Mexicana.

El nou Pedri ja ha estat entrenant a la ciutat esportiva del Barça

El seu nom és Gilberto Mora, i a Mèxic no es parla d'una altra cosa. Molts el comparen amb Pedri per la seva capacitat de mantenir la pilota enganxada als peus i per la seva excel·lent visió de joc. El Barça el té a l'agenda des de fa temps i segur que intentarà el seu fitxatge tan aviat com sigui possible.

L'any passat, el club català va convidar el jove mexicà a entrenar a La Masia per avaluar les seves aptituds. Tanmateix, a causa de les regulacions imposades per la FIFA que impedeixen als menors de 18 anys traslladar-se fora del seu país, Gilberto Mora va haver de tornar a Mèxic.

Gilberto Mora, el més jove a aconseguir-ho

Gilberto Mora ha trencat tots els rècords després de guanyar la Copa Oro sent titular a la gran final. Amb només 16 anys, el migcampista ha superat Lamine Yamal com el jugador més jove a guanyar un títol internacional. Una gesta a l'abast de pocs i que ha cridat l'atenció del FC Barcelona, que no li perd la pista.

Gilberto Mora juga actualment al Club Tijuana i ha estat destacat com una de les promeses més brillants del futbol mexicà. El Barça, que vol repetir el cas de Pedri, ha estat observant la seva evolució amb la intenció d'intentar el seu fitxatge en el futur, quan faci 18 anys.