Gir de 180º, inesperat, Hansi Flick ja l'hi ha dit a Ferran Torres: «Jugarás...»

Hansi Flick ja està preparant la seva segona temporada al capdavant del Barça amb màxima il·lusió. El tècnic alemany vol consolidar els èxits de l'any passat i fins i tot millorar a la Champions League. Per aconseguir-ho, té un pla molt clar que afecta directament Ferran Torres.

El davanter valencià va ser una de les grans revelacions de l'equip. Va començar la campanya com a suplent habitual i sense gaires oportunitats per demostrar la seva vàlua. No obstant això, cada vegada que saltava al camp, Ferran Torres marcava gol, així que Flick es va veure obligat a augmentar els seus minuts de joc.

Ferran Torres es guanya un rol decisiu al Barça de Hansi Flick

Tot i sortir des de la banqueta, Ferran Torres va anotar 19 gols i va repartir 7 assistències la temporada passada. El seu rendiment constant també es va reflectir a la UEFA Champions League, amb contribucions ofensives clau. Hansi Flick va quedar encantat amb aquestes xifres, que van superar les expectatives d'un jugador que amb prou feines gaudia de minuts importants.

Davant d'aquest rendiment, Hansi Flick ha estat clar amb Ferran Torres i li ha traslladat un missatge per a l'any vinent: "Jugaràs com a '9' i no com a extrem". Flick considera que les qualitats de Ferran encaixen millor al centre de l'atac que a les bandes. Per tant, la pròxima temporada continuarà sent el suplent natural de Robert Lewandowski a la punta.

El futur de Ferran Torres redefineix els plans del Barça

Hansi Flick aposta per Ferran Torres com a '9', així que el club no buscarà un altre suplent per a Lewandowski. En canvi, aquesta decisió suposa el que venim avisant des de fa mesos: el Barça necessita un nou extrem. Lamine Yamal i Raphinha no poden jugar-ho tot.

Deco i Joan Laporta hauran de buscar recanvis per a les bandes si Ferran Torres s'estableix definitivament com a davanter. La prioritat serà trobar un suplent de qualitat per a Lamine Yamal i Raphinha. Després del rebuig de Nico Williams, el Barça valora diferents opcions com Rashford o Luis Díaz.

Ferran Torres vs. Lewandowski

Lewandowski continuarà sent titular tot i fer 37 anys a l'agost. Tanmateix, Flick vol dosificar-lo intel·ligentment i potenciar alternatives fresques. Ferran Torres, amb una notable eficiència golejadora i la seva habilitat per generar espais, apareix com l'opció ideal.

El ‘7’, que ja ha jugat diversos partits en aquesta posició durant la temporada passada, encaixa a la perfecció en aquest buscat rol. Hansi Flick confia que, davant de deficiències físiques de Lewandowski, Ferran Torres pugui agafar el relleu sense perdre punteria ofensiva.