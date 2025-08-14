Oficial, vendido al Bayer Leverkusen: Xabi Alonso se despide, Raúl Asencio ha ganado

El nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se resiste a dar por cerrada la plantilla a la espera de alguna incorporación de última hora. El técnico vasco es consciente de las necesidades que arrastra el equipo desde la pasada temporada y pretende darle solución antes del inicio del campeonato. Lo tendrá difícil el técnico madridista a tenor de las palabras de su presidente, Florentino Pérez, que da por finalizado el mercado de fichajes.

El presidente blanco considera que el club ya ha hecho un esfuerzo más que importante des del punto de vista económico. Salvo que se produzca una venta inesperada en los próximos días, difícilmente llegarán nuevos refuerzos al Bernabéu. Por su parte, Xabi Alonso considera fundamental la llegada de un centrocampista organizador y de un nuevo central que acompañe a Dean Huijsen.

El Real Madrid se fija en el Sevilla

Xabi Alonso había encontrado una buena oportunidad de mercado en el Sevilla: hablamos de Loïc Badé, pieza fundamental esta temporada en la zaga hispalense. Sin embargo, el central francés tiene una oferta muy interesante del Bayer Leverkusen. Su juventud y calidad lo convierten en una gran opción para el Real Madrid, pero el Sevilla tiene muy adelantado su traspaso al equipo alemán.

El gran beneficiado de la no llegada de Loïc Badé al Real Madrid será Raúl Asencio. Sin la competencia del francés, Asencio tendrá más minutos de los esperados en un principio. El canterano ha sido criticado por sus graves errores en el Mundial de Clubes, lo que había llevado a Xabi Alonso a querer reforzar la defensa con otro central de nivel.

Raúl Asencio sale ganando

Leverkusen y Sevilla ya están negociando el traspaso de Loïc Badé, que se aleja definitivamente del Real Madrid. El traspaso se podría cerrar por 25 millones. Y, ante tal escenario, Xabi Alonso ha decidido que lo mejor es apostar por Raúl Asencio.

El canterano, que apareció en un momento de máxima necesidad durante la temporada pasada, ahora mismo es el quinto central de la plantilla. Xabi Alonso confía más en Huijsen, Rüdiger, Militao y Alaba que en él. Sin embargo, Raúl Asencio no se rinde.

Sabe que sin la llegada de un nuevo central como Loïc Badé todavía tiene opciones de darle la vuelta a la situación. Pese a que Xabi Alonso no termina de confiar en él, Raúl Asencio no quiere dejar pasar la oportunidad. Tiene ficha del primer equipo y contrato por varios años más, así que debe mostrar su mejor versión para no marcharse traspasado en el futuro.