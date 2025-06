Ja és oficial, reunió confirmada: Gavi pren la seva decisió final, el Barça accepta

Gavi és, sens dubte, un dels actius més valuosos del Barça des que va debutar amb només 17 anys. La seva implicació amb l’equip és total i la seva garra, personalitat i caràcter guanyador encomanen la resta de la plantilla. Hansi Flick ho sap i li ha demanat paciència: el tècnic alemany és coneixedor que l’andalús ha de tenir un rol més important.

Gavi potser no és el jugador amb més qualitat de la plantilla, però la seva forta personalitat al camp el fa imprescindible per al grup. Tanmateix, i tenint en compte els pocs minuts disputats aquesta temporada, el seu futur està a l’aire. Aquesta temporada ha participat en 42 partits, 1.688 minuts de joc efectiu, anotant 3 gols i repartint 3 assistències.

El retorn de Gavi després de la seva lesió no ha estat tan exitós com ell mateix esperava després d’una temporada amb Xavi com a titular indiscutible. La gran competència al mig del camp fa que Flick prefereixi futbolistes amb més arribada i gol. En aquest sentit, Dani Olmo és l’indiscutible quan està en plenes condicions físiques, però Fermín també està per davant de Gavi actualment.

El PSG de Luis Enrique tempta Gavi

El flamant campió de la Champions vol trencar el mercat amb un fitxatge inesperat: Luis Enrique sospira per Gavi. El tècnic asturià veu en l’andalús del Barça el jugador idoni per reforçar la seva plantilla. El PSG estaria disposat a preparar una oferta milionària, cosa que genera encara més incertesa sobre el ‘6’ del Barça.

En aquest sentit, des de la concentració de la Selecció Espanyola, Gavi ha admès l’interès del PSG. Tanmateix, el migcampista també ha estat clar a l’hora de manifestar que el seu desig és quedar-se al Barça i que la seva màxima ambició passa per triomfar al Camp Nou. Gavi, malgrat l’interès del PSG, s’ha referit al Barça com el club de la seva vida, està tranquil i ha confirmat que farà el possible per quedar-s’hi molts anys.

Gavi pren la seva decisió final, el Barça accepta

Gavi ha reiterat per activa i per passiva que la seva il·lusió i mentalitat passa per fer tota la seva carrera al Barça. No vol anar a cap altre lloc i té assumit que farà el possible per triomfar al club de la seva vida. En principi, no s’espera cap moviment al respecte, Gavi va ser renovat el passat mes de gener i té contracte en vigor fins al 2030 amb una clàusula astronòmica de mil milions.

És cert que el PSG somia amb el seu fitxatge, però Gavi, després de reunir-se amb el Barça, ho té clar: no pensa marxar. Ara caldrà veure quin rol tindrà la pròxima temporada. Teòricament hauria de ser més important, però l’última paraula la té Flick.