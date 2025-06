El Leipzig paga 20 M, adeu Barça: Joan Laporta ja s'ha acomiadat del seu favorit

Joan Laporta ha tornat la il·lusió al barcelonisme tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic. El president s'ha guanyat de nou el respecte de tota l'afició i s'ha convertit en un autèntic ídol. Laporta ho dona tot pel club, viu cada hora del dia pensant en el Barça i l'afició ho agraeix i li ho reconeix.

En el seu dia va ser capaç de prescindir de Messi pel bé de l'entitat, i en els últims exercicis s'ha ajustat el cinturó. L'objectiu de Joan Laporta és molt clar: tornar a construir un nou projecte ambiciós, una cosa que està aconseguint. El Barça, de la mà de Hansi Flick, torna a competir a l'elit futbolística.

Tot i el que s'ha aconseguit, Joan Laporta no descansa i està treballant en el futur del club. Vol complir amb tots els desitjos del tècnic alemany perquè pugui continuar conduint l'equip per un camí exitós. Hansi Flick ha demanat l'arribada d'un extrem per ampliar el fons d'armari, però resulta que el Leipzig s'ha avançat.

El Leipzig guanya la partida a Joan Laporta

Joan Laporta havia identificat Jesús Rodríguez, el jove i talentós extrem del Betis, com el perfil ideal per cobrir les pretensions de Flick. Es tracta d'un futbolista jove i amb gran projecció, que acceptaria el rol de suplent sense protestar i que podria aportar frescor en les parts finals dels partits. Jesús era vist com la peça ideal per dosificar Lamine Yamal i Raphinha, els dos titulars.

Joan Laporta fa mesos que valora el seu fitxatge, però les bones actuacions de l'andalús no han passat desapercebudes a altres equips. El Leipzig està disposat a apostar pel jove davanter i a posar damunt la taula 20 milions. El club alemany ha iniciat les negociacions amb els agents del jugador i el mateix club verd-i-blanc.

El futur de Jesús Rodríguez, una incògnita

El Leipzig va seriosament pel jugador format al conjunt del Villamarín, els alemanys veuen en el jove extrem el nou Dani Olmo. Concentrat actualment amb la selecció sub-21, el Betis espera que Jesús Rodríguez es pugui revalorar encara més a l'Europeu que es disputa aquest estiu. La idea del club andalús és que algú pagui la seva clàusula, establerta en 50 milions.

Tanmateix, el Betis necessita diners per reforçar la seva plantilla i és molt possible que acabi acceptant una oferta més baixa que la clàusula. Jesús Rodríguez ha destacat aquesta temporada a l'equip de Pellegrini, que li ha donat molts minuts, participant en 44 partits, anotant 4 gols i repartint 5 assistències. Sigui com sigui, sembla que l'habilidós extrem s'allunya del Camp Nou i el seu pròxim destí podria ser la Bundesliga.