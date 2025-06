Pedri dona l'OK, és millor que Ademola Lookman: Ja ha signat amb el Barça fins al 2029

Pedri, migcampista del Barça format a la UD Las Palmas, s'ha convertit en un dels grans pilars de l'equip de Hansi Flick. Pedri no només ha adquirit galons dins del camp, també s'ha convertit en un pes pesant del vestidor culer, on els joves l'admiren i el respecten. El Barça, com és evident, considera que Pedri serà imprescindible i que, per tant, cal envoltar-lo de talent: el canari ha donat l'OK a l'últim fitxatge de Joan Laporta.

El Barça continua estudiant el mercat de fitxatges i ho fa amb el repte de tancar l'arribada d'un extrem esquerre de garanties. Ademola Lookman, igual que Marcus Rashford o Luis Díaz, és sobre la taula, però el Barça, guiat per Pedri, ha tancat un fitxatge encara millor per a aquest estiu. El Barça ja ho confirma: Pedri dona l'OK final i el FC Barcelona tanca el fitxatge d'aquest extrem fins al 2029, tot confirmat.

Pedri s'ha convertit en un dels pilars fonamentals del FC Barcelona sota la direcció de Hansi Flick. La seva capacitat per controlar el ritme del joc, la seva visió de camp i la seva habilitat per associar-se amb els seus companys han estat claus per a l'èxit de l'equip aquesta temporada. El canari ha evolucionat fins a convertir-se en el líder del mig del camp del FC Barcelona i, ara, també està sent clau als despatxos: el Barça s'oblida d'Ademola Lookman.

Pedri dona el seu OK, és millor que Ademola Lookman: Ja ha signat amb el Barça fins al 2029

Ademola Lookman, extrem de l'Atalanta, va sonar per fitxar pel Barça fa alguns dies. El davanter nigerià és una opció per reforçar la banda esquerra del Barça, sobretot perquè el seu preu és menor que el de Luis Díaz. Lookman estava a prop de començar a negociar amb el Barça, però el club culer s'ha oblidat de l'internacional per Nigèria després de conversar amb Pedri: té un altre fitxatge molt millor.

Pedri és conscient que el club català necessita trobar un relleu per a Raphinha, que no pot jugar-ho tot cada tres dies. Tanmateix, abans de gastar grans sumes de diners al mercat estival, Deco i Hansi Flick han decidit prioritzar una altra opció. En concret, la idea de la directiva culer ha estat promoguda per un Pedri que ja ha donat el seu OK: adeu Ademola Lookman, el Barça tanca un fitxatge millor fins al 2029.

El Barça s'oblida d'Ademola Lookman i tanca el fitxatge del gran amic de Pedri

Ademola Lookman, valorat en 60 milions d'euros, no fitxarà pel Barça, ja que Joan Laporta s'ha deixat guiar per Pedri. El migcampista canari prefereix que es fitxi un altre extrem i el FC Barcelona ha tingut molt en compte la seva opinió: fitxatge tancat fins al 2029.

El Barça diu adeu a Ademola Lookman, però tanca el fitxatge d'un dels grans amics de Pedri. Aquest és Ferran Torres, el millor amic de Pedri al vestidor culer, que renovarà amb el FC Barcelona en les pròximes setmanes.

El davanter valencià ampliarà el seu contracte fins al 2029, cosa que significa que continuarà formant part del projecte del Barça durant uns quants anys més. Encara no és oficial, però ho serà ben aviat: servirà perquè el Barça cancel·li, d'una vegada per totes, el fitxatge d'Ademola Lookman, atacant de l'Atalanta italià.