És millor que Gavi, però el Barça el deixa escapar: venut a l’Atlètic per 60 milions

La temporada no ha estat gens fàcil per a Gavi. L'andalús ha estat gairebé un any fora de la competició i se li ha complicat molt entrar en els plans de Hansi Flick. L'alemany confia cegament en el trident format per Pedri, De Jong i Dani Olmo, cosa que deixa el '6' fora de l'onze inicial

Tanmateix, tot i les dificultats i la competència, Hansi Flick ha anat donant minuts a Gavi i el seu rendiment ha anat millorant. Ha participat en 42 partits, 1.688 minuts de joc efectiu, aconseguint anotar 3 gols i repartir un parell d'assistències. És cert que els seus números podrien ser millors, però encara té marge, ja que només té 20 anys

Ara bé, tot i que la qualitat de Gavi no es posa en dubte, el rendiment que és capaç d'oferir després de la seva greu lesió genera certs dubtes. I precisament per això el Barça ha centrat la seva atenció en el mercat de fitxatges. El '6' no està en venda, però el club català ha treballat durant mesos en l'arribada d'un altre migcampista, tot i que finalment hem sabut que fitxarà per l'Atlético de Madrid

L'opció del Barça per a la medul·lar s'esvaeix i Gavi ho celebra

Hansi Flick s'ha caracteritzat per no casar-se amb ningú i Gavi ho sap. El tècnic alemany vol que jugui més, però quan entra substituint Pedri l'equip ho nota. És per això que el Barça s'havia plantejat incorporar un '8' que pogués marcar els temps per dosificar el tinerfeny

Álex Baena era l'escollit, l'almerià havia afirmat, en més d'una ocasió, el seu desig d'acabar jugant al Barça. És un jugador que agrada i encaixa en l'esquema de Flick i que podria arribar a ser millor que Gavi

Tanmateix, el jugador encara del Villarreal, ho té pràcticament fet amb l'Atlético, que pagarà els 60 milions que estableix la seva clàusula

L'Atlético accelera la incorporació d'Álex Baena

Un cop finalitzat el campionat de lliga, l'Atlético ha posat la directa per al fitxatge d'Álex Baena. Els colchoneros no volen que l'operació s'allargui en el temps i estan determinats a tancar l'operació aviat. L'objectiu és que Baena pugui estar disponible per a Simeone per al Mundial de Clubs

És qüestió de dies que es faci oficial el seu fitxatge i l'almerià acabi aterrant al Metropolitano. L'Atlético abonarà al Villarreal els 60 milions de la seva clàusula: una notícia que el Barça lamenta, però que Gavi celebra. El del Barça sap que amb la presència de Baena a l'equip hauria tingut molt complicat tenir minuts de qualitat