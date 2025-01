Oficial, reunió de 2 hores, canvia el Barça pel Betis: Hansi Flick dona llum verda

El FC Barcelona ha aconseguit una important victòria als despatxos. El CSD ha emès una resolució favorable perquè les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor es puguin dur a terme. Aquesta decisió, que respon a la cautelaríssima i contradiu LaLiga, suposa un alleujament per al club català, encara que no ha estat exempta de polèmica.

La resolució ha tensat encara més les relacions entre el Barça, la RFEF i LaLiga. Javier Tebas, president de LaLiga i vicepresident de la RFEF, ha mostrat el seu desacord amb la decisió del CSD, criticant-la públicament. Per la seva banda, Laporta no ha deixat passar l'oportunitat de manifestar la seva eufòria a les llotges, amb gestos que no han passat desapercebuts.

Tanmateix, més enllà de la polèmica, la resolució del CSD ha permès desbloquejar una operació entre FC Barcelona i Betis a la qual Hansi Flick ja ha donat llum verda. Ho ha fet després d'una reunió de més de dues hores en què Deco, com a representant del club català, s'ha assegut a negociar amb els andalusos.

Hansi Flick accepta la seva sortida al Betis

Hansi Flick compta amb una plantilla prou àmplia per donar-se el luxe de prescindir de certes peces en aquest mercat de gener. Al mig del camp, per exemple, el tècnic alemany compta amb fins a 7 futbolistes per a només 3 posicions, una cosa similar a la que succeeix a la zona d'atac. Només els laterals van curts d'efectius, cosa que permet a Flick acceptar l'última proposta que arriba des del Betis.

I és que el club andalús va estar negociant durant més de dues hores amb el Barça per intentar tancar la cessió de Pau Víctor. L'atacant porta diverses setmanes sent el centre d'atenció pel tema de la seva inscripció, però un cop s'ha resolt, ja pot centrar-se en el seu futur. El '18' del FC Barcelona vol jugar més i no veuria amb mals ulls sortir cedit al gener.

El Betis, una oportunitat per a Pau Víctor

L'interès del Betis per Pau Víctor no és nou. L'equip sevillà veu en el davanter una incorporació interessant per reforçar el seu atac. La cessió permetria al Real Betis comptar amb un jugador jove, amb projecció i que podria adaptar-se ràpidament a l'estil de joc de l'equip dirigit per Manuel Pellegrini.

Per a Pau Víctor, l'oportunitat de jugar al Betis suposa un desafiament important. El davanter, que ha demostrat el seu talent en categories inferiors, busca consolidar-se a l'elit i aprofitar cada minut per demostrar el seu valor. L'operació podria tancar-se en els pròxims dies, un cop s'ultimin els detalls de l'acord que Deco va negociar durant hores i al qual Hansi Flick ja ha donat llum verda.

Amb la possible cessió de Pau Víctor al Betis, el Barça fa un pas endavant en la seva planificació esportiva. Tanmateix, les conseqüències d'aquest conflicte continuaran generant titulars en les pròximes setmanes. Tot i així, la marxa del canterà podria alleujar encara més la situació financera del club, beneficiant els plans de Hansi Flick.