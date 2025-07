Bomba de Fran García! Troba equip després del cas Álvaro Carreras: 'Me'n vaig al...'

El mercat de fitxatges està que crema i un dels clubs que més s'està movent és el Reial Madrid, que ha fet oficial el fitxatge d'Álvaro Carreras. Amb l'arribada d'Álvaro Carreras, lateral esquerrà amb experiència a la Champions, el Reial Madrid ja sap que Fran García té la intenció de marxar i el seu futur es va definint. De fet, en aquestes últimes hores ja s'ha perfilat el pròxim destí de Fran García: se'n va del Reial Madrid després del fitxatge d'Álvaro Carreras pel conjunt blanc

Després del Mundial de Clubs, el Reial Madrid tenia molt clar que seria vital fitxar el relleu de Fran García, que serà Álvaro Carreras. Bé, de fet ja ho és, ja que el lateral esquerrà amb passat al Benfica ja ha estat oficialitzat i presentat com a nou jugador del club blanc: signa fins al juny de 2031. El Reial Madrid ha pagat 50 milions d'euros per Álvaro Carreras: l'arribada del lateral de Ferrol obliga Fran García a buscar-se nou equip per ja

Si res no es torça, Fran García jugarà a l'AC Milan, club italià que li ha fet una oferta per arribar traspassat. Fran García sap que el Reial Madrid no compta amb ell, sobretot perquè s'ha fitxat Álvaro Carreras i perquè també hi ha Ferland Mendy, que actualment segueix lesionat

Segons ha informat 'TEAMtalk', el Milan vol García per substituir Theo Hernández, que té un preacord avançat amb l'Al-Hilal d'Aràbia Saudita