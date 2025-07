El Madrid paga 30M€, el Liverpool en demana 50: Xabi Alonso exigeix el seu fitxatge

Xabi Alonso va acabar fart després del Mundial de Clubs i es va reunir amb Florentino Pérez per traslladar-li que necessitava fitxatges per poder competir per tots els títols oficials. La plantilla del Madrid és realment bona, però als ulls de Xabi Alonso està "descompensada", motiu pel qual l'entrenador blanc ha exigit que es fitxi sí o sí. L'objectiu de Xabi Alonso és clar i passa per fitxar al Liverpool, on juga una estrella que pujaria molt el nivell competitiu del Real Madrid.

El Madrid ja té bona plantilla i, després del fitxatge d'Álvaro Carreras, donava per tancat el mercat de fitxatges, però Xabi Alonso espera que encara hi tingui lloc un altre crack mundial. Xabi Alonso vol reforçar la seva defensa i vol fer-ho amb una estrella del Liverpool per la qual el Madrid ja ha ofert 30 milions. El problema? El Liverpool, club que té en propietat aquest defensa central, exigeix un mínim de 50 milions d'euros per deixar sortir el jugador, que arribaria per ser titular.

El positiu és que el Madrid i, més concretament, Xabi Alonso s'ha fixat en un defensa central que acaba contracte aquest proper juny de 2026, per la qual cosa hi ha marge. La idea del Madrid és intentar pujar i esperar fins al final, ja que sap que el Liverpool ha de vendre sí o sí el jugador aquest mateix estiu. El Liverpool també podria intentar renovar-lo, però, segons informen des d'Anglaterra, el crack en qüestió només pensa a treballar amb Xabi Alonso al Madrid.

El Madrid paga 30 milions, el Liverpool en demana 50: Xabi Alonso exigeix el seu fitxatge sí o sí

Xabi Alonso creu que el Madrid té bona plantilla, però insisteix a acudir al mercat de fitxatges a la recerca d'un defensa central. El nivell de Raúl Asencio no ha estat del tot bo i, per tant, Alonso creu que necessita un altre element més per completar el seu eix de la defensa. El Madrid s'ha fixat en un crack del Liverpool, però la veritat és que només ha ofert 30 milions d'euros de moment: el Liverpool es nega a vendre'l.

El Madrid s'ha fixat el repte de fitxar Ibrahima Konaté, central de 26 anys del Liverpool que acaba contracte el juny de 2026. Konaté agrada molt a Xabi Alonso, motiu pel qual l'entrenador blanc exigeix que el seu fitxatge es completi sí o sí. El Liverpool va pagar per Konaté 40 milions d'euros i ara en demana 50, ja que el jugador té un valor de mercat de 60.

De moment, el Madrid ha ofert 30 milions d'euros, però no es descarta que arribi una altra ofensiva blanca en les pròximes hores. Xabi Alonso vol comptar amb Konaté i Florentino Pérez podria elevar l'oferta substancialment, tot i que la despesa del club blanc està sent considerable en aquest mercat de fitxatges d'estiu.