Ni Alexander Isak ni Viktor Gyökeres, hi ha sorpresa: Robert Lewandowski no s'ho esperava

El Barça està en un gran moment i els resultats obtinguts són el perfecte reflex d'això. Els de la Ciutat Comtal van a per tots els títols possibles i tot apunta que faran grans coses aquest any. Tots els futbolistes estan mostrant la seva millor versió i estan demostrant que tenen molta fam de victòria.

Tanmateix, malgrat que tot és alegria i felicitat, la cúpula del Barça segueix donant voltes al futur de Robert Lewandowski. Encara que està enlluernant a base de gols (és el pichichi de LaLiga), diversos noms com Alexander Isak i Viktor Gyökeres sonen per ocupar el seu lloc. I en les últimes hores ha aparegut un altre '9' que va de tapat i que crida poderosament l'atenció de les altes esferes del Barça.

Ni Alexander Isak ni Viktor Gyökeres

El rendiment de Robert Lewandowski aquesta temporada es podria definir amb una sola paraula: TOP. Ja acumula 35 gols en 40 partits, demostrant que segueix al màxim nivell. Ara bé, Lewandowski ja té 36 anys, cosa que ha portat la directiva a plantejar-se opcions per quan el polonès ja no pugui més.

El que més agradava era Alexander Isak, que porta 23 gols i 5 assistències en 33 partits amb el Newcastle. L'ariet suec ha estat clau perquè, després de més de 70 anys, les garses hagin guanyat un títol, la Carabao Cup, cosa que demostra el seu gran nivell. És per això que el Newcastle ha decidit que Isak no està en venda, no se n'anirà aquest estiu.

Un altre ariet que agradava molt al Barça és Gyökeres, de l'Sporting de Portugal. En el que va de temporada (41 encontres), el crack del conjunt portuguès ha marcat 40 gols i ha repartit 10 assistències. Tanmateix, com passa amb Isak, el seu fitxatge sembla complicat, cosa que ha provocat que la cúpula del Barça se centri en Jonathan David.

Jonathan David, el tapat per substituir Robert Lewandowski

Jonathan David, ariet del Lille, queda lliure aquest estiu i no renovarà, així que es col·loca com una opció realment interessant per al FC Barcelona. Tenint en compte que porta 144 gols en 307 partits com a professional, el seu fitxatge seria tot un encert. A més, assumiria el rol de suplent sense massa problemes.

Sens dubte, la incorporació a cost zero de Jonathan David suposaria una solució idònia davant la impossibilitat de fitxar Alexander Isak o Gyökeres. El fet que surti gratis agrada, i molt, a la directiva del Barça, així que podria ser l'escollit. Robert Lewandowski, per la seva banda, no esperava l'aparició de David, però l'accepta: els seus estils són complementaris i podrien arribar a jugar junts.