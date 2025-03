Fermín López, migcampista del Barça i internacional Sub-21 amb Espanya, ha avivat la polèmica amb unes declaracions que deixen en molt mal lloc Xavi Hernández, entrenador egarenc. Si bé és cert que Fermín López va debutar i va tenir l'oportunitat de ser professional gràcies a Xavi Hernández, el de Huelva s'ha oblidat del seu exentrenador i ha generat polèmica. De fet, les declaracions de Fermín López han obligat Xavi Hernández a aixecar el telèfon: el de Terrassa considera que hi ha directrius per part del Barça, una cosa que seria inadmissible.

Com sol ser habitual durant les aturades de seleccions, diversos jugadors s'obren en canal per oferir entrevistes a mitjans nacionals i internacionals. És, precisament, el que ha succeït amb Fermín López, qui ha parlat amb 'El Chiringuito' durant la seva estada a la concentració de la Selecció Espanyola Sub-21 que lidera Santi Denia. Fermín ha valorat diversos temes actuals, però ha desfermat la polèmica a l'hora de valorar el paper de Xavi: la seva resposta no deixa a ningú indiferent, tampoc al Barça.

Fermín López no és un jugador que sol ficar-se en polèmiques, però les seves últimes declaracions han generat que Xavi Hernández, molt molest, aixequi el telèfon i truqui al FC Barcelona. A més de valorar el paper de Xavi, Fermín López també ha tingut temps per respondre sobre altres aspectes, especialment sobre el favoritisme del Barça a la Champions League.

Fermín aviva la polèmica al Barça, Xavi Hernández aixeca el telèfon: 'Hi ha embolic'

La Selecció Espanyola Sub-21 afronta dos partits amistosos al març davant de República Txeca i Alemanya, previs a l'Europeu d'aquest estiu. Per a aquests dos amistosos, el seleccionador, Santi Denia, ha volgut comptar amb Fermín López, qui ja va guanyar els Jocs Olímpics i l'Eurocopa amb Espanya durant l'estiu. Fermín també ha tingut temps per valorar la seva situació al Barça, club en el qual assegura que està tenint "menys minuts perquè hi ha gent molt bona a l'equip".

Sobre Hansi Flick, entrenador del Barça, Fermín López el va descriure com una figura propera i exigent: "És molt proper a la gent, sempre intenta ajudar-nos i tenim bona relació amb ell". La polèmica es va desfermar en un moment en què 'El Chiringuito' va plantejar diverses preguntes ràpides en les quals Fermín López havia de respondre amb respostes molt curtes.

Fermín López va ser preguntat per diverses figures i havia de llançar una paraula que les definís. El de Huelva va respondre en totes, però, a l'hora de valorar Xavi Hernández, el migcampista del Barça va llançar un polèmic "pas" que s'ha fet molt viral a les xarxes. Són diversos els aficionats del Barça que no donen crèdit, ja que cal recordar que Fermín López va debutar al FC Barcelona gràcies a la confiança cega de l'exentrenador de Terrassa.

A més de llançar aquest 'dard' a Xavi Hernández, Fermín López també va revelar el seu punt de vista sobre el paper del Barça a la Champions League. "Crec que tenim capacitat per guanyar les tres competicions", va assegurar López. A més, no descarta la possibilitat d'una final de Champions entre el Barça i el Real Madrid: "Seria un partit històric i molt bonic".