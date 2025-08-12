Ni 30 ni 60, Éder Militao encén el mercat de fitxatges: 'Mai per menys de...'
Éder Militao torna i rep ofertes milionàries lluny d'Espanya, però Florentino no negociarà per menys de..
Una de les grans novetats del Real Madrid per a la pròxima temporada serà l’esperada tornada a l’acció d’Éder Militao. El defensa brasiler, que ha passat dos anys marcats per greus lesions de genoll, sembla haver superat definitivament aquests problemes. "Em sento bé, feliç de poder ser al camp ajudant els meus companys", va reconèixer el mateix Militao durant el Mundial de Clubs.
Éder Militao torna a ser el gran protagonista
Xabi Alonso considera que Éder Militao és el millor central de la plantilla, però sap que el seu historial mèdic obliga a ser molt curós. El tècnic no arriscarà gens ni mica per evitar recaigudes innecessàries. Per això, el més probable és que el brasiler comenci la temporada com a suplent habitual, recuperant minuts de manera progressiva.
Aquesta situació ha despertat l’interès de mercats com l’Aràbia Saudita i Qatar. Tots dos veuen en Éder Militao un reforç de luxe que aportaria experiència i jerarquia. Tanmateix, tot i que no és titular indiscutible, en aquests moments el Real Madrid no contempla la seva sortida, encara que hi ha certs matisos que podrien canviar-ho tot en qüestió de dies.
Éder Militao només sortirà del Real Madrid si...
La posició del club és ferma:només es contemplarà la sortida d’Éder Militao si és el mateix jugador qui la sol·licita. A més, en cas d’arribar a aquest escenari,la xifra mínima per deixar-lo marxar seria de 45 milions d’euros. El missatge és clar: ni 30 ni 60, la taxació està definida i respon al valor esportiu que encara conserva el central.
Tot i les lesions patides, Éder Militao manté un valor de mercat alt i continua sent considerat un actiu estratègic per al Real Madrid. La directiva sap que trobar un central del seu nivell i característiques seria costós i complicat. Per això,protegir la seva continuïtat és una prioritat, almenys mentre no hi hagi un desig exprés del jugador de canviar d’aires.
Amb Militao recuperat,Xabi Alonso podrà reforçar la seva defensa amb un dels defenses més sòlids dels últims anys. Alhora, l’interès de potències futbolístiques com l’Aràbia i Qatar seguirà sobre la taula, pressionant el mercat. Però la política del club és taxativa:Éder Militao només sortirà si ell ho demana i mai per menys de 45 milions.
