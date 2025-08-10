Álvaro Carreras trenca el seu silenci i diu el que molts pensen de Xabi Alonso: 'És...'
El nou lateral madridista parla sobre les exigències de Xabi Alonso!
Álvaro Carreras ha estat una de les noves incorporacions del Real Madrid per petició expressa del seu nou tècnic, Xabi Alonso. Carreras ha completat una bona temporada al Benfica, i el Madrid ha acabat abonant al club portuguès la xifra de 50M d'euros. Estem parlant d'una quantitat considerablement elevada que demostra el pes de la decisió de Xabi Alonso en la seva contractació
Carreras arriba al Bernabéu per ser titular encara que abans haurà de guanyar la partida a Fran García i a Mendy. Cap dels dos últims acaba de convèncer Xabi Alonso, i Carreras no hauria de tenir massa problemes per estar a l'onze. Compta amb la total confiança del nou tècnic, cosa que hauria de ser suficient, a priori
Álvaro Carreras ja està entrenant amb la resta dels seus companys, aprenent i seguint consells dels millors. Coneixedor que les primeres setmanes són crucials per a una perfecta adaptació, ho està donant tot perquè així sigui. El nou fitxatge del Real Madrid també ha tingut temps per parlar alt i clar del seu nou entrenador
Álvaro Carreras defineix Xabi Alonso
El nou lateral esquerrà del Madrid ha fet unes declaracions recents on defineix la figura de Xabi Alonso: 'és intens i té les idees molt clares i diu les coses com han de ser'. El defensa va fer unes declaracions als mitjans del club on destaca que Alonso li demana que: 'ajudi cap amunt però també cap enrere'. Carreras va destacar que està molt satisfet d'entrenar al Madrid i per la unió que demostra el grup
El lateral va continuar destacant que: 'estem posant-nos a punt per al que ve. Hem de treballar col·lectivament i treballar junts, que és el que ens donarà títols.' Carreras, de 22 anys i format a les categories inferiors del club blanc, ha signat contracte fins al juny de 2031
El gran somni d'Álvaro Carreras
El Real Madrid està tenint pocs dies de pretemporada per preparar el seu primer duel a la Lliga contra Osasuna. El partit es disputarà el proper 19 d'agost i per a Carreras serà un dia tremendament especial. Així ho afirmava: 'És el somniat, ja he vestit aquesta samarreta d'entrenament i aquest escut però estic desitjant que arribi el dia del temple'
Álvaro Carreras ha crescut molt com a futbolista, quan fa poc més d'un any buscava un lloc a l'equip lisboeta. Va arribar a la cantera madridista al 2017 marxant el 2020 al City, després de diverses cessions, va fitxar pel Benfica, fent una gran temporada. El Madrid aposta pel seu canterà valorant la seva capacitat ofensiva i mentalitat competitiva
