Hores complicades per a Luis Enrique, que aquest passat dijous va perdre contra el Botafogo (0-1) liderant el PSG i que aquest mateix divendres s'ha quedat sense un nou fitxatge estrella. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', un crack que agradava molt al PSG ja s'ha comunicat amb Luis Enrique per comunicar-li que fitxarà pel Barça, club que el tenia controlat. Luis Enrique ja confirma la darrera 'desgràcia' per al seu PSG: es queda sense fitxatge estrella, ja que aquest talent s'ha decantat per la proposta del FC Barcelona de Joan Laporta.

El Barça, que no disputa el Mundial de Clubs dels Estats Units, va boig per tancar nous fitxatges. El primer ha estat Joan García, però Nico Williams no trigarà a ser oficial, segons fonts del Barça. A més d'aquests dos grans fitxatges, el Barça prepara una altra sorpresa per als culers: adeu al PSG de Luis Enrique per fitxar pel Barça i crear una dupla galàctica.

El PSG, per la seva banda, es troba treballant en el mercat de fitxatges, tot i que no amb la mateixa insistència que el Barça. Com és lògic, el PSG ve de guanyar la Champions League, per la qual cosa no té previstos massa retocs durant aquest mercat de fitxatges d'estiu, que ve molt carregat. Ara bé, Luis Enrique sí que volia fer-se amb un fitxatge que no serà possible: se'n va al Barça, aquest lateral ja li ho comunica per telèfon a l'entrenador asturià.

Oficial, parla amb Luis Enrique i comunica que jugarà al Barça: 'Nova dupla galàctica'

El Barça tenia dos fitxatges prioritaris, que són els de Nico Williams i Joan García, però Joan Laporta té un altre objectiu en ment. El president del Barça busca reforçar els laterals amb un jugador jove que, amb el pas del temps, pugui convertir-se en el relleu perfecte de Jules Koundé o d'Alejandro Balde. Joan Laporta ho té clar, motiu pel qual ha apostat fort per convèncer un jove crack que tenia propostes de clubs com el PSG, entre d'altres.

Després de diverses setmanes de negociacions, el Barça ha tancat el fitxatge: aquest lateral, amb molta projecció, s'allunya del PSG i ja li ho comunica a Luis Enrique, que està alertat. El Barça li ha guanyat la partida al PSG tancant un nou fitxatge descomunal: té 19 anys i diu adeu a Luis Enrique, per molt que pugui ser dur i complicat.

Luis Enrique rep la trucada i ja ho sap: una estrella diu adeu al PSG per formar una dupla galàctica al Barça

Luis Enrique, que es troba als Estats Units pendent del Mundial de Clubs, ja sap que el PSG no podrà comptar amb un nou fitxatge per a aquest mateix estiu. El motiu? El Barça s'ha avançat i ha tancat l'arribada d'aquest lateral, que protagonitzarà una gran dupla galàctica amb Alejandro Balde i amb Jofre Torrents, jugador de la pedrera del club.

Quin jugador diu adeu al PSG de Luis Enrique? Doncs fem referència al lateral Alexander Walton, format al Gavà i que fa un parell d'anys que és al Barça. Walton, de 19 anys, ha jugat 40 partits aquesta temporada i ha estat clau al Juvenil A del Barça, que ha aconseguit el triplet. Segons ha avançat el 'Diario SPORT', el Barça executarà la renovació de Walton, que tindrà fitxa del filial i que té opcions de fer la pretemporada amb l'alemany Hansi Flick.