Ja és oficial, Deco n'ha estat informat i l'hi ha dit a Robert Lewandowski: 'Adéu a...'

Una de les prioritats de la direcció esportiva del Barça és trobar el substitut ideal de Robert Lewandowski per al mitjà termini. Deco ha estat rastrejant el mercat amb diverses alternatives damunt la taula, però l'alt cost de les operacions n'ha frenat les mateixes. L'ariet polonès complirà aquest estiu 37 anys i comença a ser necessari pensar en un relleu idoni

Tot i que el golejador del Barça ha fet una temporada excel·lent anotant la xifra de 42 gols en 52 partits, l'edat comença a passar-li factura. A final de temporada ha encadenat diversos problemes físics que l'han fet perdre's partits fonamentals. És per això que Deco s'ha posat mans a l'obra per trobar un successor digne del seu nivell, però no serà una tasca senzilla

Deco ha valorat diversos perfils: Jonathan David, per exemple, que acaba contracte amb el Lille a finals de mes, pot ser una alternativa interessant. El director esportiu també ha valorat els fitxatges d'Alexander Isak o Julián Álvarez, els grans favorits. Tanmateix, i tenint en compte que Lewandowski seguirà una temporada més, s'ha decidit ajornar el fitxatge de l'ariet

El successor ideal de Lewandowski se'n va a la Premier

La decisió d'ajornar el fitxatge del successor de Lewandowski per al proper estiu ha tingut conseqüències negatives. El perfil que més agradava a Hansi Flick acaba de fitxar per l'Arsenal, parlem de l'eslovè Benjamin Sesko, que ha jugat les darreres temporades al Leipzig. Davanter que ha brillat a gran nivell i s'ha convertit en un dels millors de la Bundesliga

Aquesta temporada, Sesko ha disputat 45 partits, anotant 21 gols i repartint 6 assistències. El davanter eslovè és comparat amb Lewandowski en les seves aptituds i Flick el considerava com l'alternativa ideal per substituir el polonès. Flick havia recomanat el seu fitxatge a Deco i a Laporta, però el Barça s'haurà d'oblidar del fitxatge, l'Arsenal és a prop d'incorporar-lo

L'Arsenal s'avança al Barça

El conjunt anglès de Mikel Arteta està pròxim a contractar el davanter internacional eslovè de 22 anys per una xifra propera als 70M. El davanter veu amb bons ulls l'oportunitat d'arribar a la Premier en un conjunt ambiciós com són els gunners. Sens dubte, una gran oportunitat en la seva carrera futbolística per continuar millorant i progressant.

Benjamin Sesko té un perfil físic similar al de Haaland, destacant per la seva potència física, velocitat i efectivitat de cara a porteria. Des de la seva arribada al Leipzig, procedent del Red Bull Salzburg, l'eslovè ha anotat 39 gols en 87 partits. Sesko, que fa 1,94 m, té una gran habilitat per actuar com a home d'àrea, gran capacitat de desmarcatge i d'associació amb els seus companys