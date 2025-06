Florentino Pérez sempre guanya: és millor que Joan García i fitxa pel Reial Madrid

El president del Real Madrid, Florentino Pérez, està decidit a tornar a portar el seu equip al més alt en temps rècord. Amb la destitució d'Ancelotti a final de temporada i l'arribada del flamant nou tècnic, Xabi Alonso, tot promet ser diferent. El tècnic basc ha aterrat a Chamartín amb la il·lusió pels núvols i amb el desig d'aconseguir grans reptes

Florentino Pérez s'ha convertit en el seu gran valedor i no escatimarà recursos per intentar satisfer els desitjos del nou tècnic L'objectiu és que el Real Madrid torni a per les seves fites i pugui competir al màxim nivell a Europa. I per això ja han arribat els primers fitxatges: Dean Huijsen i Alexander Arnold ja han aterrat al Bernabéu

Ara bé, tot i els fitxatges ja confirmats, els madridistes en volen més i Florentino Pérez està treballant en l'arribada de noves incorporacions per elevar, encara més, el nivell de l'equip. Álvaro Carreras, lateral esquerre del Benfica, podria ser el següent en arribar. I la situació de la porteria tampoc es pot passar per alt

Florentino Pérez sempre guanya: troba un porter millor que Joan García

La porteria del Real Madrid s'ha convertit en focus de debat les últimes setmanes per culpa de Joan García El nou porter del Barça estava al mercat i Florentino Pérez va estar valorant la seva incorporació fins a l'últim moment. Tanmateix, finalment ha decidit apostar per una altra opció molt més atractiva

En concret, Florentino Pérez ha pres la decisió de renovar el contracte de Thibaut Courtois, el millor del món en la seva posició. Amb 33 anys, Courtois afronta el final de la seva carrera futbolística en perfectes condicions i per això renovarà. Sens dubte, la millor resposta possible al fitxatge de Joan García per l'etern rival

Thibaut Courtois es retirarà al Bernabéu

Havent estat peça clau en els èxits de l'equip blanc des de la seva arribada el 2018, Florentino Pérez busca assegurar la seva continuïtat. El rendiment de Thibaut Courtois aquesta temporada ha estat magnífic i el president està disposat a trencar una norma que va afectar estrelles com Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo Lluny d'ampliar el seu contracte una sola temporada, Florentino li oferirà la renovació fins al 2028, cosa que demostra l'enorme confiança que té en ell

Thibaut Courtois renovarà dues temporades més i arribarà als 36 anys jugant al Madrid. D'aquesta manera, el porter belga té més números per finalitzar la seva carrera esportiva vestit de blanc

Està clar que Thibaut Courtois és diferent i excepcional: Florentino Pérez ho sap i li ho reconeix. La renovació s'oficialitzarà aviat, segurament un cop finalitzat el Mundial de Clubs que s'està disputant actualment. Sens dubte, un moviment dels més interessants després del traspàs de Joan García al FC Barcelona