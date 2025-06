Marcus Rashford reacciona al fitxatge de Nico Williams de manera inesperada: 'Vaig a...'

El nom de Marcus Rashford, l'extrem del United, ha estat durant diversos mesos a les portades de l'actualitat blaugrana. El veloç i carismàtic extrem, propietat del Manchester United, s'ha deixat estimar pel Barça en diverses ocasions. El seu somni passa per arribar a jugar al Camp Nou i farà el que estigui a les seves mans per aconseguir-ho.

El United no compta amb el jugador britànic i aquesta temporada ha estat cedit a l'Aston Villa. En el seu dia, Flick es va reunir amb Deco i Laporta per valorar la incorporació d'un extrem que pogués donar descans a Lamine i Raphinha. En aquest sentit, Rashford es va presentar com l'alternativa idònia, però els problemes financers del Barça van frenar l'operació.

Marcus Rashford sembla que encara no té coneixement que el Barça està centrat en el fitxatge del navarrès Nico Williams. L'extrem anglès considera que el fitxatge de Nico no suposa un problema per a la seva arribada al Barça, creu que podria ser complementari al de l'extrem basc. La direcció esportiva culer té un altre punt de vista, i amb l'arribada de Nico, el fitxatge de Rashford queda descartat.

El fitxatge de Nico Williams cada cop més a prop

L'incorporació de l'habilidós extrem de l'Athletic va agafant força i al Barça les reunions en aquest sentit no cessen. El gir d'objectiu radical del Barça ha sorprès Luis Díaz i Rashford, que també són a la llista de possibles alternatives. Per a Rashford, de 27 anys, l'interès per Nico Williams entra en la lògica d'un club com el Barça.

En les últimes hores s'ha filtrat l'acord que el Barça hauria assolit amb el navarrès per a les pròximes sis temporades. Falta conèixer els detalls, però l'acord és un fet, pas previ perquè es dipositi la clàusula de rescissió del navarrès a la Lliga. El conjunt dirigit per Joan Laporta està determinat a abonar la clàusula del davanter, que amb impostos, s'eleva a 64M.

El Barça descarta altres alternatives

Amb el fitxatge de Nico Williams, que tindria el vistiplau de Hansi Flick, la direcció esportiva culer hauria desestimat la resta d'alternatives. Tot i això, el britànic Rashford confia arribar al Barça via cessió més endavant. Rashford creu que és més polivalent que Nico Williams i podria arribar a jugar com a substitut de Robert Lewandowski.

Tot i que és cert que l´´anglès és més polivalent que el navarrès, no és menys cert que Ferran té la confiança de Flick com a substitut de Lewandowski. En conseqüència, si no vol quedar-se sense equip, Rashford haurà de començar a valorar altres destins. Hansi Flick ja té el seu reforç per a la banda i Nico Williams ha estat l'escollit