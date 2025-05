Pablo Torre respon a la inesperada proposta del Barça: 'És una m...'

El Barça va apostar per Pablo Torre fa tres temporades, fitxant-lo per 5 milions d'euros després de la seva destacada etapa al Racing de Santander. Amb només 19 anys, el migcampista càntabre era considerat una de les promeses més brillants del futbol espanyol. No obstant això, la seva trajectòria a la Ciutat Comtal no ha estat l'esperada.

En la seva primera temporada, Torre va alternar entre el primer equip i el filial, sense aconseguir consolidar-se en cap dels dos. Davant la falta d'oportunitats, va ser cedit al Girona, on tampoc va aconseguir afiançar-se. De tornada al Barça, la seva situació va empitjorar: no compta per a Hansi Flick i la seva sortida sembla imminent.

El Barça busca mantenir el control

Malgrat la falta de minuts de Pablo Torre, la directiva del Barça, encapçalada per Laporta i Deco, no està disposada a perdre el control sobre ell. Per això, han proposat una renovació del seu contracte, que actualment venç el 2026, seguida d'una cessió perquè guanyi experiència en un altre club. Aquesta estratègia busca preservar el seu valor de mercat i evitar una sortida definitiva sense compensació econòmica, cosa que seria perjudicial per a les arques del club.

L'objectiu és que Torre pugui acumular minuts en un altre equip de LaLiga o d'Europa, i així tenir una millor valoració en el futur. Amb el pas de les temporades, la intenció del Barça és que el migcampista pugui tornar amb més maduresa i bagatge, llest per competir per un lloc al primer equip.

La resposta de Pablo Torre

Després d'escoltar la proposta de Deco, Pablo Torre ha mostrat una actitud ambigua. Encara que reconeix que l'oferta és "una molt bona oportunitat", no té clar què fer. És conscient que equips com el Mallorca estan interessats en el seu traspàs i no vol tancar-se portes renovant amb el Barça. Per això, es troba en una cruïlla: acceptar la renovació i cessió proposades o buscar una sortida definitiva que li garanteixi més protagonisme.

Pablo Torre també és conscient que, si decideix quedar-se, podria seguir vivint a l'ombra d'altres migcampistes més consolidats al Barça. Tot i que la renovació i la cessió li garantirien la continuïtat del contracte, el risc de no jugar prou podria seguir amenaçant.