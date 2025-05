Wojciech Szczesny encén les alarmes després del Clàssic: 'No vaig a ocultar que...'

Wojciech Szczesny ha estat el fitxatge més estrany i inesperat del Barça en els últims temps. El porter polonès, que havia penjat els guants fa pocs mesos, va sortir de la retirada per unir-se al conjunt català després de rebre la trucada de Flick. El seu retorn a la màxima competició va ser sorprenent per a molts, però a poc a poc ha demostrat la seva vàlua a base de grans aturades.

Al principi, a Wojciech Szczesny li va costar entrar a l'onze inicial del Barça, ja que Iñaki Peña estava en gran forma després de la lesió de Ter Stegen. No obstant això, gràcies a la confiança de Hansi Flick, Szczesny va tenir la seva oportunitat de debutar a la Supercopa d'Espanya. Des de llavors, el polonès s'ha guanyat amb escreix la titularitat, i ha mantingut el seu lloc fins i tot amb la recuperació de Ter Stegen.

El futur de Wojciech Szczesny està més en l'aire que mai

La confiança de Hansi Flick en Wojciech Szczesny ha estat total, mantenint-lo com a titular en tots els partits importants. El rendiment del porter polonès ha estat clau per donar seguretat a l'equip i permetre que el Barça mantingui la seva competitivitat. Davant d'això, la directiva del club català ja treballa en la seva renovació, amb la intenció de comptar amb ell més enllà de 2025.

No obstant això, malgrat el suport de Flick i la directiva, Wojciech Szczesny ha començat a mostrar dubtes sobre el seu futur. Abans del Clàssic va comentar: "Estic al final de la meva carrera, aviat prendré una decisió". I, després de la victòria culer, Szczesny va trencar a plorar en ple camp, demostrant que pot estar vivint els seus últims moments com a jugador del Barça.

Wojciech Szczesny dona la cara després del Clàssic: "El meu futur? No amagaré que..."

Més enllà de les llàgrimes del meta polonès, el que realment preocupa a l'afició culer van ser les seves paraules després del partit. Wojciech Szczesny va parlar públicament quan va acabar el Clàssic i va deixar en l'aire la seva continuïtat. "El meu futur? No amagaré que m'han ofert una extensió de contracte de dos anys, però he de decidir amb la meva família què és el millor per a nosaltres".

Per tant, tot i que la decisió no és definitiva, podríem haver vist els últims minuts de Wojciech Szczesny amb la samarreta del Barça. En el que queda de lliga és possible que veiem a Ter Stegen sota pals, ja que l'alemany és el capità i ja està recuperat. Sigui com sigui, és evident que el pas de Szczesny pel FC Barcelona serà recordat amb molt d'afecte.