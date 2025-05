Hansi Flick posa deures a Deco: 'Vull que tornin al Barça, són dos fitxatges TOP'

Fa mesos que la direcció esportiva del Barça, de la mà de Hansi Flick, està preparant la nova temporada. Encara que l'actual encara no ha finalitzat, ja s'estan plantejant les demarcacions a reforçar. Flick està molt satisfet amb tots els jugadors de la plantilla, però ha demanat reforçar certes posicions.

En concret, el tècnic teutó hauria demanat reforçar ambdós laterals per poder competir al mateix nivell que Jules Koundé i Alejandro Balde. Flick també considera necessari reforçar la medul·lar amb un pivot de perfil defensiu i un extrem esquerre TOP. Deco intentarà complir i donar-li els reforços sol·licitats, però sempre sent conscients de la situació econòmica del club.

Hansi Flick i Deco hauran d'arribar a un acord mutu per prendre les millors decisions possibles pel bé del club. En principi, Deco ja ha informat a Flick, que de moment, el més necessari, i amb diferència, passa per reforçar els laterals. Flick té en el seu punt de mira diversos futbolistes com Vanderson o Pubill que han sonat en els últims temps, però els desitjats són altres.

Dos ex de La Masia en el punt de mira del Barça

L'staff tècnic té clar que les dues posicions en els laterals són les més urgents a cobrir per poder tenir una plantilla més competitiva. Han sorgit diversos noms, però els favorits són Òscar Mingueza i Alejandro Grimaldo. Dos jugadors que es van formar al club blaugrana i que ara han assolit un nivell top en els seus respectius equips.

Sense Koundé ni Balde a les bandes en la tornada de la semifinal de Champions, Flick s'ha adonat que necessita fitxar. Ni a la dreta ni a l'esquerra hi ha recanvis de garanties i el club ja treballa per cobrir aquestes deficiències. Sense Koundé a la dreta, el Barça perd sortida de pilota i solidesa defensiva.

Òscar Mingueza i Alejandro Grimaldo: en el punt de mira

Òscar Mingueza podria tornar al Barça aquest estiu per una quantitat propera als 10 milions. La condició que va imposar el Barça per deixar anar a Mingueza el 2022 com a agent lliure, era reservar-se un 50% dels seus drets en una futura venda. La seva clàusula ascendeix a 20 'quilos' amb el que l'equip culé hauria de pagar la meitat de la mateixa.

Òscar Mingueza està realitzant una gran temporada a Vigo, ha participat en 32 encontres, havent anotat 3 gols i repartit 6 assistències. El lateral del Celta ha demostrat estar llest per fer el salt a un dels grans i serà un dels animadors del mercat de l'estiu. El seu retorn al Camp Nou es donaria per un preu raonable tenint en compte el creixement experimentat pel futbolista.

Alejandro Grimaldo és l'altre desitjat per la banda esquerra, es pretén que amb el seu fitxatge Balde tingui una veritable competència a la banda. Alejandro Grimaldo està sent peça bàsica en l'equip de Xabi Alonso havent disputat 46 partits, anotant 4 gols i repartit 13 assistències. No ho posarà fàcil el Leverkusen, el preu de sortida està fixat en 40M Euros el que pot dificultar significativament el seu retorn al Barça.