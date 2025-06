Bomba! Cristiano Ronaldo signa el seu nou contracte: ja té equip per continuar jugant

Cristiano Ronaldo és, sens dubte, un dels millors jugadors de la història. Al llarg de la seva carrera, la seva figura ha estat elogiada o criticada segons l'ocasió, però ningú pot negar la seva enorme qualitat i talent. Als seus 40 anys, l'astre portuguès segueix donant la seva millor versió i acumulant gols, demostrant que encara té corda per estona

Les seves últimes temporades les ha passat a l'Aràbia Saudita, on va aterrar el gener de 2023. Cristiano Ronaldo va fitxar per l'Al-Nassr amb l'objectiu d'ampliar la seva vitrina de títols col·lectius, però també per continuar augmentant la seva xifra de gols. A l'Aràbia, Cristiano ha aconseguit anotar 93 gols en 105 partits: xifres que li han permès arribar a la xifra de 938 gols anotats en la seva carrera segons dades del diari MARCA

Tanmateix, malgrat el seu excel·lent rendiment, el futur de Cristiano Ronaldo ha generat molts rumors les últimes setmanes. El seu contracte finalitzava aquest mateix estiu i les seves declaracions després de ser eliminat de la Champions asiàtica feien pensar que la seva etapa a l'Aràbia Saudita arribaria al seu final. No obstant això, CR7 acaba de sorprendre tothom amb una notícia inesperada i molt positiva per al món del futbol: seguirà jugant

Ja és oficial: Cristiano Ronaldo firma el seu nou contracte fins al 2027

Fa escassos minuts ha sortit a la llum la gran notícia de l'any: Cristiano Ronaldo ha decidit renovar amb l'Al-Nassr. Ja ha signat el seu nou contracte, que el mantindrà lligat al club de l'Aràbia fins al 2027. D'aquesta manera, sembla evident que el desig de Cristiano passa per seguir jugant un parell de temporades més i retirar-se superant la barrera dels 1.000 gols

Tot i que a l'Al-Nassr encara no ha pogut aixecar cap títol col·lectiu, Cristiano Ronaldo és molt feliç a l'Aràbia Saudita. És cert que ha intentat jugar el Mundial de Clubs amb un altre equip i que ha rebut ofertes, per exemple, d'equips argentins. Tanmateix, no ha estat possible i ha decidit estendre el seu contracte amb el seu equip actual

Cristiano Ronaldo renova amb l'Al-Nassr pensant en el seu gran somni: el Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo segueix en plena forma tal com demostra en cada partit que juga. Fa no gaire va ser decisiu perquè Portugal aixequés el trofeu de la Nations League, i ara vol fer el mateix amb l'únic títol que li queda per guanyar. El seu gran desig és el Mundial que se celebrarà als Estats Units l'estiu vinent

Hi arribarà amb 41 anys, però amb la il·lusió intacta. Cristiano Ronaldo es vol acomiadar per tot el que val i quina millor manera de fer-ho que conquerint el gran somni de tot futbolista. Veurem si ho aconsegueix, però el que sí que podem confirmar és que Cristiano seguirà jugant a l'Aràbia, com a mínim, fins al 2027