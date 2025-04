Oficial, Mohamed Salah pren una decisió que impacta el Barça: només falta la signatura

Mohamed Salah és, sens dubte, un dels futbolistes que més ha donat de què parlar aquests últims mesos. El davanter va deixar el seu futur a l'aire i tot apuntava que estava a la recerca de nous desafiaments. Finalment, la seva elecció no ha estat la que s'esperava: els anglesos ho celebren i els catalans es lamenten.

El Barça està en el millor moment que ha tingut des de fa diversos anys i el projecte esportiu és realment ambiciós. Flick ha fet que tot l'equip funcioni com una màquina ben greixada i els resultats són sorprenents. Després de conèixer la decisió final de Mohamed Salah, l'alemany haurà de prendre una decisió molt important en poc temps.

El Barça i Mohamed Salah

El Barça està estudiant molt tots els moviments que fa i no pot permetre's cap error. Amb la massa salarial fins al coll, els catalans no poden equivocar-se en els fitxatges ni en les renovacions, ja que estarien en problemes. Fa uns dies, el CSD va acceptar la continuïtat d'Olmo i Pau Víctor, així que l'ambient no està carregat per ara.

De totes maneres, Laporta i la resta de la directiva han de seguir en la mateixa línia i evitar qualsevol problema. De cara al pròxim mercat de fitxatges, saben que han de fitxar de manera més o menys urgent. L'economia del conjunt culé està bastant millor que fa un any i això dona peu a que puguin plantejar-se augmentar la plantilla.

Encara que amb una quantitat limitada, el Barça pot permetre's alguna incorporació de cara als pròxims mesos. Hansi sap que ha de fitxar un davanter per donar rotació al seu trident d'or, el qual, evidentment, no és incansable. Casualment, un dels noms que més sonava als despatxos era el de l'estrella del Liverpool, Mohamed Salah.

Es dona per perdut el fitxatge de Mohamed Salah?

Mohamed Salah està competint colze a colze amb Raphinha per fer-se amb la Pilota d'Or. L'egipci ha anotat 32 gols i ha repartit 22 assistències en 44 partits; mentre que el brasiler ha marcat 27 gols i ha donat 20 assistències en 43 partits. El del Liverpool havia de servir per donar rotació a Lamine Yamal, però finalment es quedarà en el seu actual conjunt.

El seu actual contracte vencia aquest estiu i va deixar caure que no renovaria, però finalment sí que ho farà. Sembla que els anglesos han acceptat les demandes esportives i econòmiques de Mohamed Salah i el Barça es quedarà sense ell. Encara no podem donar res per fet, però és probable que l'extrem firmi en uns dies.