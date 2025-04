Luis Suárez trenca el seu silenci sobre el Barça i diu el que molts pensen: 'Hi ha 2...'

Luis Suárez, davanter uruguaià de renom internacional, va deixar una empremta inesborrable durant la seva etapa al Camp Nou. La seva contribució al club català va ser fonamental en una era daurada plena d'èxits i moments inoblidables.

El llegat de Luis Suárez al Barça

Des de la seva arribada al Barça el 2014, Luis Suárez es va consolidar com un dels millors davanters del món. Va formar part del trident ofensiu juntament amb Messi i Neymar, conegut com "MSN", que va portar l'equip a conquerir múltiples títols com la Champions League el 2015. Durant la seva estada, Suárez va acumular 198 gols i 97 assistències amb la samarreta culé, destacant-se com el tercer màxim golejador de la història del club.

Actualment, als seus 38 anys, Luis Suárez continua demostrant el seu olfacte golejador a l'Inter Miami de la Major League Soccer. Malgrat la seva veterania, manté un nivell competitiu, contribuint amb gols i experiència a l'equip nord-americà. Això sí, no oblida el seu estimat FC Barcelona i segueix molt pendent de tot el que passa a la ciutat catalana com ha demostrat amb les seves declaracions.

Luis Suárez parla del Barça i assenyala els 2 'elegits'

En una recent entrevista, Luis Suárez va compartir les seves impressions sobre l'actual Barça dirigit per Hansi Flick. Va destacar la qualitat de diversos jugadors, però va posar molt èmfasi en dos en particular: els imprescindibles del tècnic alemany.

"M'encanta el Barça de Flick. Hi ha dos que marquen la diferència: Pedri i Lamine Yamal. També hi ha altres bons jugadors com Raphinha i Lewandowski, però el nivell de Pedri i Yamal és un altre món", ha reconegut Luis Suárez.

Pedri i Lamine Yamal brillen i es guanyen els elogis

Pedri està sent una peça clau en l'esquema de Hansi Flick. La seva visió de joc i capacitat per dictar el ritme del partit l'han convertit en un referent en la medul·lar. D'altra banda, Lamine Yamal, la jove promesa de 17 anys, ha sorprès a propis i estranys amb la seva maduresa i talent.

En la temporada 2024-2025, Lamine Yamal ha acumulat 3.271 minuts en 40 partits oficials, sent el quart jugador amb més minuts a l'equip, només superat per Raphinha, Pedri i Koundé. Ambdós jugadors han estat fonamentals en el rendiment de l'equip, contribuint amb gols i assistències en competicions nacionals i internacionals. El seu rendiment ha estat crucial perquè el Barça mantingui la seva competitivitat en tots els fronts.

Està clar que Luis Suárez no s'equivoca a assenyalar Pedri i Lamine Yamal com els millors. L'històric '9' ha compartit vestidor amb grans estrelles del futbol mundial i sap el que diu.