Serà millor que Pedri, tothom ho sap: Ja ha signat amb el Barça fins al 2027

Pedri és molt més que un migcampista; és el motor creatiu del Barça. La seva visió de joc, control de la pilota i capacitat per enllaçar línies l'han convertit en una peça indispensable. Cada vegada que s'absenta, l'equip ho ressent, i la seva absència es nota en la fluïdesa del joc.

Per això, Hansi Flick busca alternatives d'alt nivell per reforçar la medul·lar. No obstant això, les limitacions econòmiques obliguen a mirar cap a La Masia, on el talent mai no falta.

Toni Fernández, la nova joia de La Masia

En les categories inferiors brilla Toni Fernández, un jove de Rubí nascut el 2008, que ja ha captat l'atenció de Flick. Aquest extrem dret esquerrà, que també pot exercir de mitjapunta, destaca per la seva tècnica, visió i desimboltura. El seu estil recorda al de Pedri, i la seva progressió ha estat meteòrica.

Toni es va unir al Barça el 2018 procedent de l'Espanyol i, amb només 15 anys, ja jugava al Juvenil B. El seu debut amb el primer equip va arribar el 4 de gener de 2025, a la Copa del Rei contra el Barbastre, convertint-se en el segon debutant més jove en la història del club, amb 16 anys i 5 mesos.

Un talent que enamora a Hansi Flick

Hansi Flick no va escatimar en elogis després del seu debut: “És un gran talent i, a més, no té por”. Toni va mostrar personalitat des del primer minut, fins i tot es va atrevir a llançar un córner només entrar al camp. La seva desimboltura i qualitat tècnica han impressionat tant el cos tècnic com els seus companys.

La plantilla del Barça també ha quedat sorpresa amb el seu rendiment en els entrenaments. Segons informacions, al vestidor es comenta que “està en flames”. La seva inclusió en la convocatòria per a la Supercopa d'Espanya, encara que no va jugar, demostra la confiança que el club té en ell.

Un contracte blindat fins al 2027

Davant l'interès de diversos clubs europeus, el Barça no ha volgut córrer riscos i ha assegurat la seva continuïtat fins al 2027. Toni Fernández és considerat com una de les grans promeses de La Masia, i la seva renovació és una gran mostra del compromís del club amb el talent jove.

El seu cosí, Guille Fernández, també forma part del Barça Atlètic, cosa que reforça la presència d'aquesta família en el futur del club. L'aposta per la pedrera és clara, i Toni Fernández n'és un exemple.