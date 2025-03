Oficial, Messi el rep amb els braços oberts: un altre ex del Barça arriba a la MLS

Els Estats Units d'Amèrica estan evolucionant, a poc a poc, als Estats Exbarcelonistes d'Amèrica. Són diversos els talents que van vestir la carcassa del Barça i que militen actualment o han militat recentment a la MLS, sent Leo Messi el gran referent. Els empresaris de la lliga del 'soccer' estan apostant molt fort per tornar atractiva, tant a nivell local com internacional, una competició que fa anys residia en l'ostracisme.

I el Barça, així com els seus integrants, són els que major passió desperten en gairebé qualsevol país del món. Per això, que jugadors que han passat pel Camp Nou juguin a la MLS és una gran notícia per a les franquícies. Sense anar més lluny, aquest curs tenim a Messi, Busquets, Jordi Alba i Luis Suárez a l'Inter Miami; a Riqui Puig a LA Galaxy; i a Sergi Palencia a LAFC.

Altres, com Andrés Iniesta o Sergi Roberto, es van quedar en un 'gairebé alguna cosa'. I anteriorment també vam tenir jugadors com Fontàs, Martín Cáceres, Thierry Henry, els germans Dos Santos, David Villa, Cristian Tello i fins i tot un tal Stoichkov. Sigui com sigui, l'evident és que la llista està molt lluny de clausurar-se i ja comencen a sonar alguns possibles fitxatges d'altres exbarcelonistes per a la MLS.

Antoine Griezmann s'unirà a Messi a la MLS

Antoine Griezmann ha estat relacionat en diverses ocasions amb la MLS per la seva evident devoció pel país nord-americà. El rumor havia desaparegut momentàniament en la fumera constant de possibles fitxatges, però ara ha tornat a agafar força. 'El Principito' acaba el seu contracte amb l'Atlètic el 2026 i en l'entorn matalasser ja sopesen que Cerezo el deixi marxar aquest estiu per obtenir algun rèdit econòmic.

En concret, l'equip que diversos mitjans, com Fichajes.net, entre altres, auguren com el pròxim destí d'Antoine Griezmann és Los Angeles FC. El jovencíssim club, que va debutar a la MLS el 2018, somia amb poder comptar amb el francès com un dels seus jugadors franquícia. L'arribada de l'astre francès seria una gran notícia per al 'soccer', ja que ràpidament es convertiria en el principal rival de Leo Messi en la lluita pels títols.

La gran basa amb què compta el conjunt angelí per persuadir Antoine Griezmann és la de compartir vestidor amb dos excompanys de selecció, Hugo Lloris i Olivier Giroud. És evident que LAFC, campions i subcampions el 2022 i 2023, respectivament, necessiten alguna cosa nova per poder competir amb l'ostentós Inter Miami de Messi.

A més, el seu fanatisme per la NBA podria també afectar, ja que a Los Angeles podria visitar regularment partits dels Lakers o dels Clippers. I no gaire lluny, dins de l'estat de Califòrnia, també hi ha els Golden State Warriors i els Sacramento Kings. Raons més que suficients per pensar que Antoine Griezmann s'unirà a Messi en la seva aventura per Estats Units.

Sigui com sigui, el fet que Antoine Griezmann es traslladi a la MLS és una opció que cada vegada es fa menys inviable. Sembla, ara més que mai, que les peces del trencaclosques comencen a encaixar. A l'horitzó, un de llunyà, creuant el gran bassal, s'albira un nou ex del Barça jugant a la lliga nord-americana.