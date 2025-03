El Barça descarta Alexander Isak per un '9' millor i més barat: 'Ens estalviem 80 M€'

La temporada de Alexander Isak al Newcastle està sent simplement impressionant. Des de la seva arribada el 2022 a canvi de 70 milions d'euros procedent de la Real Sociedad, el suec ha demostrat ser dels ariets més complets de la Premier League.

La seva evolució ha estat notable, amb una millora constant que l'ha catapultat a ser considerat un dels '9' més destacats a nivell mundial. En el que va d'aquesta campanya, Alexander Isak suma 23 gols i 5 assistències, un registre que ha cridat l'atenció del Barça. No obstant això, el Newcastle no el deixarà sortir per menys de 150 milions, quantitat que allunya els de Flick de la pugna final.

De fet, Deco ha estat seguint molt de prop la seva evolució. Considera que Alexander Isak encaixaria perfectament en les necessitats del FC Barcelona, però en assabentar-se del seu preu ha canviat d'opinió. I no només això, sinó que a més ha trobat un altre '9' millor i més barat.

El Barça busca i troba

L'interès del Barça en trobar un altre atacant està directament relacionat amb la figura de Robert Lewandowski. El polonès, qui és clau per a l'atac culer, ja es troba en el tram final de la seva carrera esportiva. Això ha portat la direcció esportiva del club a explorar alternatives per reforçar la posició de '9'.

Alexander Isak, amb la seva capacitat per adaptar-se i oferir rendiment immediat, semblava ser una opció atractiva. No obstant això, el seu alt preu s'ha convertit en un obstacle important. Recentment, el Newcastle ha rebutjat una oferta de 120 milions d'euros de l'Arsenal, deixant clar que no sortirà per menys de 150.

Davant la impossibilitat de negociar un traspàs amb el Newcastle per Alexander Isak, el Barça ha començat a valorar altres opcions. En concret, Deco ha posat damunt la taula el nom de Viktor Gyökeres, ariet de l'Sporting de Portugal. El seu preu ronda els 60-70 milions i les seves xifres són molt millors que les d'Isak.

Viktor Gyökeres passa a ser el favorit

Amb Alexander Isak fora de mercat, el Barça centra la seva atenció en Viktor Gyökeres. Aquest estiu marxarà de Portugal i el Camp Nou podria ser la seva nova casa. Nivell no li falta, ja que aquest curs acumula 40 gols i 10 assistències en 41 partits: xifres realment històriques i a l'abast de molt pocs.

Però a més, el millor és que el seu preu no és desorbitat. Segons s'ha publicat al país veí, l'Sporting deixarà sortir Viktor Gyökeres per una quantitat molt més realista: 75 milions d'euros. Xifra que el Barça sí que pot assumir i que resultarà en un fitxatge de màxim nivell per acompanyar Lewandowski en el tram final de la seva carrera esportiva.