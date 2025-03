Andriy Lunin li diu a Aurélien Tchouaméni: 'Tenim la mateixa oferta, podem anar a...'

La planificació del Real Madrid per a la pròxima temporada està en marxa. S'espera que Florentino Pérez realitzi diversos fitxatges a la zona defensiva, destacant la possible arribada d'Alexander-Arnold per al costat dret. A més, també es busca un central de nivell mundial per a enfortir encara més la defensa.

No obstant això, més enllà de les incorporacions, Florentino Pérez té una tasca difícil pel que fa a les sortides. En les últimes hores, dos jugadors del Madrid, Andriy Lunin i Aurélien Tchouaméni, han rebut la mateixa oferta. Aquesta situació podria accelerar la seva sortida, ja que la trucada que han rebut és realment interessant.

Andriy Lunin: una oportunitat per fer el salt

Andriy Lunin ha estat una peça útil en el Real Madrid, especialment com a suplent de Thibaut Courtois. Encara que ha tingut oportunitats limitades, ha mostrat la seva qualitat cada vegada que ha jugat. No obstant això, després dels últims esdeveniments, el seu futur sembla estar més lluny del Bernabéu.

L'ucraïnès sap que la competència amb Courtois és dura. Per tant, una sortida seria el més lògic si vol assegurar-se la titularitat i jugar de manera regular. En aquest sentit, el Manchester United es presenta com una opció atractiva per a Lunin, ja que Onana no dona la talla.

Aurélien Tchouaméni també agrada al Manchester United

Aurélien Tchouaméni va arribar al Real Madrid amb grans expectatives. Ha demostrat la seva capacitat, però la competència al mig del camp ha reduït els seus minuts de joc. A més, malgrat que també pot actuar com a central, la seva irregularitat no li ha permès consolidar-se com a indiscutible en una posició amb moltes baixes.

Malgrat això, Aurélien Tchouaméni continua sent un jugador amb gran potencial. El francès sap que, en un altre equip, podria tenir més protagonisme. En aquest sentit, els rumors sobre la seva sortida del Real Madrid estan creixent, especialment amb l'oferta del Manchester United sobre la taula.

L'interès del Manchester United

El Manchester United ha mostrat un interès clar en Andriy Lunin i Aurélien Tchouaméni. A la porteria i al mig del camp, l'equip anglès necessita reforços. Lunin i Tchouaméni són opcions viables per millorar aquestes àrees i fer un salt de qualitat.

Amb una temporada difícil a la Premier League, els Red Devils necessiten donar un gir a la seva plantilla. Els dos jugadors del Real Madrid podrien ser claus per aconseguir-ho. La situació d'Andriy Lunin i Aurélien Tchouaméni al Madrid sembla haver obert la porta per a la seva possible arribada a Manchester.