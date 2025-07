Gran notícia: Joao Félix accepta l’oferta i torna a casa. Hansi Flick tenia raó

La carrera de Joao Félix ha estat una muntanya russa des dels seus primers passos en el futbol professional. Es va formar al Benfica, on va enlluernar per la seva tècnica i visió, cosa que va provocar una gran expectació a Europa. Aquest talent li va valer un traspàs milionari a l'Atlético de Madrid amb només 19 anys.

A l'Atlético va aixecar passions després de guanyar La Lliga el 2020‑21, però mai va arribar a consolidar-se com a líder de l'equip. Allà va viure alts i baixos, alternant titularitats amb períodes a la banqueta. La pressió i les expectatives mai van cessar, i el jugador va trigar a trobar una regularitat.

El pas pel Barça: espurnes sense assentament

La cessió al Barça el 2023 va marcar una fita esperada. Amb Deco i Xavi impulsant l'operació, Joao Félix va arribar al Camp Nou amb il·lusió. Tot i que va deixar algunes espurnes del seu talent, no va aconseguir consolidar-se a l'onze titular i va acabar sent suplent més vegades de les desitjades.

Aquest rendiment irregular va fer que, mesos després, quan Hansi Flick va aterrar a la Ciutat Comtal, bloquegés el seu retorn. Segons va publicar Tribuna, fins i tot gratis, Hansi Flick va vetar l'arribada de Joao Félix. Va ser una decisió contundent que no va passar desapercebuda.

Hansi Flick tenia raó i ara Joao Félix torna a casa

Malgrat els dubtes, ara la lògica del tècnic alemany es confirma. Després d'una temporada fluixa al Chelsea i un pas fallit per l'AC Milan, Joao va acceptar tornar al Benfica. El club portuguès pagarà 25 milions al Chelsea pel traspàs.

Es tanca així un cercle: el Benfica va vendre Joao per més de 100 milions a l'Atlético i ara el porta de tornada per una fracció. És un moviment rodó per a les Àguiles i una oportunitat perquè el jugador renovi la seva motivació.

Recuperarà la seva millor versió a casa

La pregunta que tothom es fa és si Joao Félix podrà recuperar el somriure al Benfica. Amb 25 anys, encara té molt per donar i l'ambient de casa podria ser l'escenari ideal. El tècnic local li haurà d'oferir confiança i continuïtat perquè el seu talent floreixi.

Serà clau veure si el jugador aconsegueix mantenir el seu nivell tècnic i el seu desequilibri al camp. Un retorn exitós podria fer-lo tornar al Barça o a grans clubs, com va anticipar Hansi Flick en el seu moment. Però avui, l'objectiu passa per brillar a Lisboa i gaudir de nou del futbol.