El Barça guanya i Deco aprofita, doble gran decisió: 'Tu et quedes, tu te'n vas'

L'FC Barcelona ha posat punt final a la seva pretemporada amb una victòria contundent. L'equip dirigit per Hansi Flick s'ha imposat per 0 a 5 al Daegu FC en un duel còmode i sense complicacions. El partit ha servit per provar automatismes, repartir minuts i extreure conclusions de cara a l'inici de Lliga

Els catalans han estat molt superiors des del primer minut gràcies als gols de Gavi, Lewandowski, Rashford i Toni Fernández. Han dominat totes les fases de l'enfrontament i no han donat cap opció a l'equip asiàtic. Aquesta golejada posa fi a una preparació d'estiu que ha estat positiva en l'àmbit col·lectiu i reveladora en l'individual

Ara, tots els focus del vestidor estan posats en el debut de Lliga. Tanmateix, als despatxos encara queda feina per fer. Deco ha seguit l'enfrontament des de la graderia amb especial atenció, prenent nota de cada detall

Deco encara té feina per davant

Tot i que ja no s'esperen més fitxatges, sí hi ha decisions per prendre en el capítol de sortides. La situació econòmica del Barça ha millorat, però encara no està resolta del tot. El club necessita fer una gran venda per poder inscriure tots els jugadors a LaLiga sense ensurts

I en aquest context, Deco ha pres una decisió important durant el Daegu-Barça. Després d'avaluar el que s'ha vist sobre la gespa, el director esportiu ja té clar qui segueix i qui ha de marxar. Un "tu et quedes, tu te'n vas" que marcarà el tancament del mercat al Camp Nou

Gavi es queda

Qui té assegurada la continuïtat és Gavi. El migcampista andalús ha brillat una vegada més i ha convençut completament l'àrea esportiva. Malgrat l'interès de grans clubs com el PSG o el Manchester City, Deco ha tancat qualsevol possibilitat de sortida

Gavi és un pilar del projecte i ningú al club vol prescindir del seu talent. La seva actitud, la seva entrega i la seva qualitat el converteixen en un futbolista fonamental per a Flick. Així ho ha entès també Deco, que no atendrà ofertes sota cap concepte

Andreas Christensen se'n va

En canvi, la situació de Andreas Christensen és totalment diferent. El central danès sembla tenir els dies comptats a la plantilla blaugrana. Segons informen des de dins del club, Deco no renovarà el seu contracte, que venç el 2026

Per tant, el Barça buscarà donar-li sortida aquest mateix estiu. La idea és obtenir entre 15 i 20 milions d'euros pel seu traspàs. Christensen és un defensor versàtil, molt útil per a Flick, però les necessitats econòmiques estan per sobre de l'esportiu

La seva sortida permetrà al club ajustar els comptes i garantir les inscripcions pendents. Mentrestant, Gavi continuarà sent una de les banderes del nou Barça. La pretemporada es tanca amb una gran victòria i amb decisions fermes des dels despatxos per part de Deco