El Reial Madrid i Rodrygo, davanter brasiler de 24 anys, treballen mútuament per arribar a un acord satisfactori per a ambdues parts. Rodrygo vol ser titular i important en un altre club i el Reial Madrid vol rebre una bona quantitat de diners pel davanter, que ha descobert una oportunitat d'or. Rodrygo no entra en els plans de Xabi Alonso i, de fet, el Reial Madrid ja l'ha posat al mercat de fitxatges d'estiu: la seva sortida està encaminada.

Xabi Alonso planteja jugar amb dos atacants i, per tant, Rodrygo no tindria lloc a l'equip titular, cosa que el molesta i l'enfada. Rodrygo i el seu entorn consideren que ha fet mèrits per ser titular i que, malauradament, sempre estarà a l'ombra de les dues grans estrelles del Reial Madrid: Vinícius i Mbappé. Rodrygo vol ser lliure, sobretot per ser titular, però el Reial Madrid vol diners: ara té una oportunitat d'or gràcies a Los Angeles FC, que confirma un fitxatge.

El mercat de fitxatges del Reial Madrid ha estat excel·lent, però molts fitxatges sempre impliquen que hi hagi algunes vendes. El principal candidat és Rodrygo, que té ofertes i que ara sap que té una gran oportunitat al davant. I és que, en aquestes últimes hores, Los Angeles ha tancat un fitxatge TOP que li obre la porta d'un gran d'Europa a Rodrygo: el Madrid treballa per vendre'l.

Los Angeles FC confirma el fitxatge, oportunitat d'or per a Rodrygo: 'Titular a...'

El Reial Madrid està disposat a vendre Rodrygo, però vol uns 100 milions d'euros pel davanter brasiler, que té contracte fins al 30 de juny de 2028. Rodrygo, per la seva banda, vol sortir del Reial Madrid sí o sí, ja que sap que Xabi Alonso el veu com a suplent i no vol quedar-se fora de les grans cites. L'objectiu de Rodrygo és ser al Mundial amb el Brasil i sap que per això haurà de ser titular en algun gran club del continent.

Los Angeles FC acaba de confirmar un fitxatge que li obre les portes d'un gran club d'Europa a Rodrygo. L'equip nord-americà està molt a prop de fitxar Son Heung-min, futbolista sud-coreà que ha anunciat que deixa el Tottenham. La marxa de Son fa que el club londinenc vulgui fitxar un extrem i Rodrygo seria l'escollit.

Rodrygo tindria nou equip gràcies a Los Angeles FC: "Fitxatge inesperat i ja confirmat..."

Segons diversos rotatius anglesos, Rodrygo veuria amb bons ulls recalar al Tottenham, sobretot perquè tornaria a jugar a l'extrem esquerre, que és la seva posició natural. Al Reial Madrid no pot jugar-hi perquè té al davant Vinícius, titular indiscutible, i Kylian Mbappé, que també acostuma a actuar per aquesta banda.

El fitxatge de Los Angeles FC permet que Rodrygo tingui una gran oportunitat d'or: el moviment s'està escalfant i el mercat de fitxatges segueix obert fins a finals d'agost.