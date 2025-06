Jules Koundé descobreix la veritat i li diu adeu: el Barça no ho ha volgut evitar

Jules Koundé és, sens dubte, el millor lateral dret del món en aquests moments. Tot i que jugadors com Achraf Hakimi o Jeremie Frimpong lluiten per aquest honor, les estadístiques parlen per si soles. Koundé ha disputat més de 4.400 minuts aquesta temporada fins a la seva lesió en el tram final, sent el jugador més utilitzat per Hansi Flick.

El seu impacte al Barça ha estat cabdal per a la solidesa defensiva de l'equip. El rendiment del francès ha convertit la banda dreta en una fortalesa difícil de superar. A més, la seva connexió amb Lamine Yamal promet continuïtat i èxit en el futur.

L'absència d'un suplent de garanties posa en alerta el Barça

Jules Koundé és el millor, però no pot jugar tots els minuts i aquí sorgeix el problema:no compta amb un relleu de qualitat. Héctor Fort, el seu substitut natural, genera molts dubtes sobre la seva capacitat per mantenir el rendiment que ofereix el francès. Aquesta manca ha estat considerada un risc important per la direcció esportiva del club.

Davant d'aquesta situació,el Barça ha valorat amb seriositat la incorporació d'un altre lateral dret de primer nivell. Durant mesos s'han sondejat opcions com Jeremie Frimpong o Andrei Ratiu, però finalment Flick ha pres un altre camí.La seva aposta serà Eric García, qui ha demostrat ser un comodí perfecte per a qualsevol imprevist.

Això sí, com diem,durant mesos Jeremie Frimpong va ser el candidat ideal per acompanyar Jules Koundé. L'holandès encaixa perfectament en el perfil buscat per reforçar la plantilla. Tanmateix, finalment el seu destí ha estat un altre.

El Liverpool es queda amb el suplent de Jules Koundé

El Liverpool ha tancat el fitxatge de Jeremie Frimpong. Després de la sortida de Trent Alexander-Arnold rumb al Real Madrid, els ‘reds’ han invertit 35 milions d'euros per assegurar-se els serveis del lateral holandès.Un moviment provocat per la negativa del Barça a reforçar la banda dreta.

Sense la presència de Jeremie Frimpong, Koundé seguirà sent intocable a la posició de lateral i Eric García serà el seu substitut quan li toqui descansar. Aquesta situació confirma queel club català no ha volgut frenar la marxa de Frimpong al Liverpool.

Per tot això,Jules Koundé seguirà dominant la banda dreta la pròxima temporada. Héctor Fort sortirà cedit i Eric García tindrà molts més minuts. Per la seva banda, Jeremie Frimpong intentarà demostrar-li a Flick que s'ha equivocat en no apostar pel seu fitxatge.