Oficial, s'acomiada del Madrid sense deixar-hi res a canvi: Xabi Alonso n'és el responsable

L'operació sortida al Real Madrid ja està en marxa. Jugadors com Jesús Vallejo, Ferland Mendy o Endrick estan a la rampa de sortida.

L'enorme competència al vestidor blanc fa que no hi hagi lloc per a tothom. La Juventus, per exemple, vol treure profit d'aquesta situació.

Canvis amb l'arribada de Xabi Alonso

L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta provocarà diversos moviments. En defensa, Lucas Vázquez ja s'ha hagut d'acomiadar.

Al mig del camp, Luka Modric també ha dit adeu. Més enllà d'aquestes llegendes, el Madrid ha de canviar molt per tornar a lluitar per tots els títols.

Modificar actitud i pla de joc

No només cal canviar la plantilla. També cal modificar l'actitud i el pla de joc.

Xabi Alonso ho sap i està prenent decisions en aquest sentit. La idea és que els jugadors tinguin oportunitats per progressar adequadament.

Xabi Alonso aposta per Arda Güler

Dos dels jugadors més afectats per la manca de minuts amb Ancelotti són Arda Güler i Endrick.

En el cas del turc, no hi ha dubte: seguirà al Madrid i tindrà un rol important. Però la situació d'Endrick és diferent i més complicada.

Endrick pot sortir cedit

La Juventus sap que Endrick ho tindrà complicat per jugar al Bernabéu. Per això, el club italià n'ha demanat la cessió.

Xabi Alonso no veuria amb mals ulls aquesta sortida temporal. Sap que Endrick necessita minuts de qualitat per continuar creixent.

La negativa a un traspàs definitiu

La Juventus va intentar fer-se amb Endrick de manera definitiva. Tanmateix, Florentino Pérez s'hi va negar.

El Real Madrid només estaria disposat a deixar-lo sortir cedit, mantenint així el control sobre el seu futur. És una política similar a la que s'ha aplicat amb Nico Paz.

Cas Nico Paz, un model a seguir

El Real Madrid va cedir Nico Paz al Como i l'operació ha estat un èxit. El jugador ha crescut molt a Itàlia i ja està preparat per tornar al Bernabéu.

La cessió d'Endrick busca un resultat similar, facilitant el seu desenvolupament en un entorn competitiu.

En qualsevol cas, el Real Madrid afronta una renovació de projecte esportiu important. Amb Xabi Alonso al capdavant, la planificació de la plantilla està canviant.

Endrick és un dels jugadors clau en aquesta estratègia. La seva sortida cedit a la Juventus pot ser la millor opció per al seu futur i per al club. L'estiu serà decisiu per definir aquestes operacions i el rumb del Madrid.