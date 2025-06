El Barça ja sap que es quedarà sense un dels seus jugadors més importants per culpa de la trucada i dels consells de Xabi Alonso, nou entrenador del Real Madrid. Pot semblar surrealista, però és cert i així ho pot avançar 'e-Notícies': el Barça diu adeu a un dels seus centrals per culpa de la intervenció de Xabi Alonso, DT madridista. El mercat de fitxatges estival no deixa de sorprendre a Can Barça i l'última arribarà en forma de sortida: Xabi Alonso el truca, el convenç i se'n va del Barça.

El Barça està, des de fa unes setmanes, preocupat per l'arribada de Xabi Alonso al Real Madrid. Els que coneixen l'entrenador espanyol asseguren que és un 'malalt' del futbol i de la feina, per la qual cosa, probablement, el Madrid farà un salt de qualitat important aquest any vinent. A més, Xabi Alonso és un gran persuasor: ha convençut un defensa molt important del Barça perquè se'n vagi del Barça durant aquest mercat de fitxatges d'estiu.

El mercat de fitxatges ja ha començat a deixar notícies importants i surrealistes, però el Barça acaba de ser el gran protagonista d'una novetat molt inesperada: adeu FC Barcelona. Xabi Alonso, director tècnic del Madrid, ha jugat un paper clau, ja que ha convençut un crack del Barça perquè faci les maletes i se'n vagi de l'equip de Flick. Al Barça no s'ho creuen: Xabi Alonso comença a treballar perquè Hansi Flick no segueixi dominant a Espanya i a Europa amb el seu Barça perfectament treballat.

Oficial, Xabi Alonso li ho aconsella i diu adeu al Barça: 'Fitxatge ja cancel·lat'

El Barça té diversos objectius fixats per a aquest mercat de fitxatges, però Deco i Flick consideren que és vital que no marxin peces importants, per molt que no tinguin minuts. La veritat és que, de moment, no hi ha massa baixes confirmades: només està tancada la d'Ansu Fati, que se n'anirà cedit al Mònaco amb la finalitat de sentir-se futbolista. Ara bé, el Barça ja sap que un altre jugador de l'equip es vol marxar per culpa de Xabi Alonso, que li ha aconsellat que se'n vagi del FC Barcelona aquest estiu.

Amb el fitxatge de Joan García ja tancat, el Barça estava estudiant l'arribada de noves incorporacions, però no comptava amb una mala notícia que ja ha estat confirmada per tothom. Si res no es torça, un defensa del Barça amb contracte en vigor abandonarà el club culer per culpa dels consells de Xabi Alonso, que ha trucat el jugador en qüestió.

Xabi Alonso el convenç i se'n va del Barça: adeu Hansi Flick

Xabi Alonso és l'entrenador del Real Madrid, però anteriorment va ser clau al Bayer Leverkusen, el seu primer gran club com a tècnic. És, precisament, el Bayer Leverkusen el club que fitxarà un defensa del Barça amb l'ajuda de Xabi Alonso. Amb la marxa de Tah, el Leverkusen vol fitxar Andreas Christensen i aquest hauria parlat amb Xabi Alonso, que li hauria aconsellat la ciutat de Leverkusen per viure i competir.

El Barça no volia desfer-se d'Andreas Christensen, però el Leverkusen oferirà 27 milions d'euros pel danès i, molt probablement, el Barça els acceptarà en els pròxims dies. Christensen està feliç al Barça, però sap que la competència és dura i que jugar amb Flick serà complicat, sobretot pel nivell de Cubarsí i Iñigo Martínez.

Xabi Alonso ha jugat un paper clau: li recomana marxar del Barça i fitxar pel Leverkusen.