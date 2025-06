Luis Enrique s'ha convertit en el gran triomfador d'aquesta edició de la Champions League després de convertir el PSG en un equip campió. Amb passat al Barça, Luis Enrique té ara el gran repte d'afrontar el mercat de fitxatges d'estiu, amb diversos dels grans clubs interessats en els seus principals futbolistes.

Joan Laporta, per la seva banda, té una missió clau aquest estiu per al Barça. L'objectiu és mantenir el nivell competitiu de l'equip, però sense grans revolucions. Per aconseguir-ho, encertar amb dos o tres fitxatges serà fonamental i un d'aquests arribaria del PSG de Luis Enrique, que acaba de guanyar la Champions amb una exhibició a Munic.

Luis Enrique s'ha convertit en el gran heroi del PSG, però no tots els jugadors volen continuar competint a París, cosa que li podria provocar problemes en aquest mateix mercat estival. De fet, Luis Enrique ha estat més que clar: qui no vulgui continuar al PSG té via lliure per fer les maletes a la recerca d'un nou projecte esportiu. Aquí és on entra el Barça de Joan Laporta: Luis Enrique li obre la porta a una estrella del PSG i el Barça prepara un intercanvi bomba que revolucionarà el mercat.

Luis Enrique li obre la porta, el Barça prepara un intercanvi bomba: '50M i adeu PSG'

Hansi Flick també ha sol·licitat l'arribada d'un extrem que aporti dinamisme i desequilibri. Confia en la continuïtat i rendiment de Robert Lewandowski, que a més té contracte fins al 2026 amb el FC Barcelona. Reforçar la porteria culer també serà clau, però el Barça, com ja vam explicar a 'e-Notícies', té l'objectiu de tancar el fitxatge de Joan García, porter titular de l'RCD Espanyol.

A nivell ofensiu, el Barça prepara un intercanvi bomba amb el PSG: vol endur-se una estrella de l'equip de Luis Enrique, tot i que per això haurà de pagar 50 milions d'euros. Barça i PSG ja negocien per un crack: Luis Enrique li obre la porta, però exigeix l'arribada d'un jugador del FC Barcelona que entrarà a l'operació més surrealista.

Barça i PSG tanquen un intercanvi d'última hora

PSG i Barça són a prop d'arribar a un acord per un intercanvi d'estrelles, que ha estat autoritzat per Luis Enrique, vigent guanyador de la Champions amb els parisencs. El Barça vol endur-se un migcampista TOP del PSG, mentre que Luis Enrique vol comptar amb Fermín López de cara al proper curs, clau per reforçar l'hegemonia francesa.

Segons ha pogut saber 'e-Notícies', el Barça té un clar interès per fitxar Vitinha, interior del PSG de Luis Enrique. La temporada de Vitinha ha estat descomunal i el Barça voldria comptar amb el portuguès per reforçar el seu centre del camp. Luis Enrique està disposat a deixar-lo sortir, però el PSG demana 50 milions d'euros i Fermín López per tancar l'acord: el mercat de fitxatges d'estiu està que crema.