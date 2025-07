La FIFA premia Szymon Marciniak després d'ajudar el Reial Madrid: 'Vas a xiular el p...'

En aquests moments es disputa la fase final del Mundial de Clubs, el nou torneig internacional promogut per la FIFA. La competició, que busca enfrontar els millors clubs del planeta, entra ja en el seu tram decisiu. Només queden quatre equips vius: Chelsea i Fluminense s'enfrontaran a la primera semifinal, mentre que PSG i Real Madrid ho faran a la segona.

Un gran repte per al Real Madrid

En clau madridista, els de Xabi Alonso han aconseguit el passi a semifinals després de superar amb autoritat la Juventus als vuitens i el Dortmund als quarts de final. L'equip blanc ha mostrat un gran nivell competitiu, combinant solidesa defensiva amb pegada en atac. Xabi Alonso sembla haver trobat la tecla en el seu primer gran torneig al capdavant de la banqueta merengue.

El Real Madrid és a prop de sumar un nou títol a les seves vitrines: el seu domini a Europa és evident i ara vol traslladar aquest poder al panorama mundial. Per això, el club blanc s'enfrontarà al PSG en un duel que promet ser apassionant. Però no estarà sol sobre la gespa, al seu costat, encara que de manera indirecta, hi haurà un vell conegut: Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak rep l'OK de la FIFA

L'àrbitre polonès, de gran prestigi i experiència, ha rebut un inesperat premi per part de la FIFA. Szymon Marciniak ha estat designat per dirigir la semifinal entre el Real Madrid i el PSG. Una decisió que no ha passat desapercebuda per a ningú, especialment després de l'episodi polèmic viscut en partits anteriors.

Szymon Marciniak va ser el col·legiat que va anul·lar el penal de Julián Álvarez davant el Real Madrid, una acció que va generar un enorme debat en mitjans i xarxes socials. Molts van considerar que el doble toc de Julián era imperceptible, però el col·legiat polonès no va dubtar i va anul·lar el gol. Una decisió que va marcar la tanda de penals i que va afavorir el Real Madrid.

Ara, lluny de castigar-lo, la FIFA ha reforçat la seva confiança en Szymon Marciniak. Ja va dirigir el duel de vuitens de final entre Real Madrid i Juventus, i ara ho tornarà a fer a semifinals davant el PSG. Tot indica que és un dels àrbitres favorits de l'organisme internacional per a cites d'alt nivell.

Szymon Marciniak està considerat com un dels millors àrbitres del món, i la seva presència en aquest tipus de partits no és casualitat. Això sí, s'espera que no hagi de convertir-se en protagonista per cap jugada polèmica. El futbol ha de ser l'únic centre d'atenció.