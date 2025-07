Fabrizio Romano fa oficial un altre fitxatge del Barça: 56 M més barat que Nico Williams

En les últimes hores, a l'entorn del FC Barcelona no es parla d'una altra cosa. El fitxatge frustrat de Nico Williams ha sacsejat els plans del club i ha sorprès tothom. Després de dos estius plens de rumors, reunions i filtracions, l'extrem de l'Athletic Club ha pres una decisió inesperada: quedar-se a Bilbao.

Ni tan sols Fabrizio Romano, el periodista més fiable del mercat de fitxatges, va veure venir aquest gir de guió. L'italià va estar informant religiosament de tots els avenços que existien entre Nico Williams i el Barça. Però al final, com tots, es va quedar de pedra.

Davant aquest canvi, el Barça s'ha vist obligat a moure's ràpid. La prioritat de Hansi Flick continua sent la mateixa: fitxar un extrem que permeti donar descans a Raphinha i Lamine Yamal. I, en aquest sentit, han sonat amb força diversos candidats.

Alternatives a Nico Williams

Un dels candidats que és a l'agenda culer és Luis Díaz, jugador del Liverpool. El '7' agrada molt, però el seu preu, que supera els 70 milions, complica molt el seu fitxatge. A més, en les últimes hores està sonant amb força la possibilitat que Luis Díaz acabi al Bayern Munic, amb qui ja ha mantingut els primers contactes.

També s'ha parlat de Rafael Leao, el favorit de Joan Laporta. Això sí, la seva situació contractual i el seu alt valor de mercat fan que aquesta operació sigui encara més difícil. Però enmig de totes aquestes alternatives de cost elevat, ha sorgit una opció inesperada i molt més assequible.

Fabrizio Romano assenyala l'escollit: 56 milions més barat que Nico Williams

Segons ha informat Fabrizio Romano, el Barça ha tancat el fitxatge de Roony Bardghji, atacant del Copenhaguen, per només 2 milions d'euros. És a dir, 56 milions menys del que costaria Nico Williams, la clàusula del qual ascendia a 58 milions abans de la seva renovació. El jove suec té només 19 anys i ha despertat l'interès de diversos grans europeus.

Roony Bardghji és un extrem molt hàbil, amb gran capacitat per desbordar, però també per moure's per dins i finalitzar jugades. Un perfil versàtil i molt de l'estil Barça. Pot actuar tant per la banda dreta com per l'esquerra, cosa que el converteix en una peça útil per a l'esquema de Flick.

Segons la informació de Fabrizio Romano, Roony Bardghji ja ha superat la primera part de la revisió mèdica amb el club català. A més, està previst que s'uneixi a la gira per Àsia que el Barça farà aquest estiu. Allà, el cos tècnic valorarà el seu potencial i decidirà si es queda al primer equip o passa a tenir minuts al filial.

Després del rebuig de Nico Williams, el traspàs de Roony Bardghji sembla una operació rodona. Jove, talentós, polivalent i extremadament barat. Només falta que es faci oficial