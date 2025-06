Lamine Yamal, davanter de 17 anys del Barça, ja té nou equip i ni Joan Laporta ni Hansi Flick podran evitar que el jove talent sigui protagonista del fitxatge de l'any. Lamine Yamal ja és un dels reclams mediàtics més cobejats del món, motiu pel qual el Barça haurà d'estar més atent que mai: perilla la seva estabilitat esportiva, molt soroll. Encara en edat formativa, Lamine Yamal ja posa en dificultats el Barça, ja que ni el club culer ni Joan Laporta han pogut evitar que signi un sorprenent i innovador contracte professional.

Lamine Yamal, extrem dret culer de només 17 anys, ja s'ha convertit en una de les grans sensacions del Barça de Joan Laporta i del món del futbol. Lamine Yamal acaba de renovar el seu contracte amb el Barça, però, per sorpresa de tothom, serà protagonista d'un dels traspassos o moviments del mercat de fitxatges. "És un dels pilars estructurals del Barça, però tenim por", asseguren fonts del Barça, que sospiten que Lamine Yamal ja s'ha convertit en una perla comercial.

Joan Laporta sap que la Masia haurà de continuar sent el pilar fonamental del nou Barça de Flick i, per tant, està disposat a tenir sota control totes les seves grans promeses. Ara bé, això no serà possible amb Lamine Yamal, ja que l'atacant espanyol, que ja és la gran estrella culer, ha signat un contracte i el Barça no ho podrà evitar. Joan Laporta ja ho sap, però entén que el món del futbol evoluciona i que, per tant, serà vital controlar Lamine Yamal de manera amistosa, ja que no queda cap més remei.

Oficial, Lamine Yamal té nou equip, el Barça no pot evitar el fitxatge de l'any

El Barça somia veure créixer més a Lamine Yamal, però la veritat és que l'actual Golden Boy té 17 anys i, per aquest mateix motiu, el club vol protegir-lo. O aquesta era la intenció inicial, ja que ni el Barça ni Joan Laporta han pogut evitar el darrer gran moviment d'un Lamine Yamal que somia amb establir-se a l'elit.

Joan Laporta ja confirma el 'desastre': amb 17 anys, Lamine Yamal ha signat un nou i sorprenent contracte professional que demostra que ja és en una altra dimensió comercial i futbolística.

Lamine Yamal té nou equip i el Barça ja ho confirma: "Fitxatge històric, un dels més importants del segle"

Lamine Yamal és un gran reclam per a les principals marques d'arreu del món i, de fet, s'ha convertit en la cara visible d'una d'elles. En aquestes últimes hores, Lamine Yamal ha estat 'caçat' negociant amb Ray-Ban, marca d'ulleres de sol mundialment coneguda. Ray-Ban ha llançat unes ulleres amb càmera incorporada en col·laboració amb Meta (abans Facebook) i el culer Lamine Yamal s'ha convertit en un dels seus principals promotors a nivell mundial.

El davanter del Barça ha signat un contracte plurianual amb la marca fundada als Estats Units, motiu pel qual anirà pujant i publicant algunes imatges amb aquestes ulleres. La particularitat d'aquestes ulleres, a més de costar prop de 400€, és que graven de manera que el vídeo es veu en primera persona, per la qual cosa li dona molt realisme.

Joan Laporta no amaga la seva preocupació, ja que somia poder retenir i, sobretot, estabilitzar un Lamine Yamal que està revolucionant les xarxes socials amb les seves jugades pròpies de Messi.