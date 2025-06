Ni Barça ni Galatasaray, Ter Stegen rep una oferta històrica a la Premier League

El futur del Marc Ter Stegen sembla estar cada dia més lluny del Barça; la intenció del club és donar la titularitat a Joan García. El fitxatge del porter de Sallent es farà oficial en els pròxims dies, cosa que provocarà que Ter Stegen es quedi sense minuts. En conseqüència, la solució per al meta germànic passa per una sortida pactada amb el club.

Després de més d'una dècada defensant la porteria culer, sembla que els seus dies al Camp Nou han arribat al seu final. Ter Stegen no s'ho esperava, però els esdeveniments s'han precipitat de manera ràpida. Hansi Flick ha demanat el fitxatge de Joan García i ha insistit també que Szczesny sigui el porter suplent.

Tenint en compte la situació complicada del meta alemany, han començat a sorgir diversos pretendents interessats a fer-se amb els seus serveis. El Manchester United és un d'ells; els red devils es troben en ple procés de reconstrucció després d'unes males temporades. El United està buscant alternatives al mercat per cobrir el lloc d'André Onana, porter amb qui no compten.

Un altre equip que també està disposat a fitxar el porter internacional alemany és el conjunt turc del Galatasaray. El seu meta titular, l'uruguaià Fernando Muslera, s'ha acomiadat del club després de 14 temporades. Ter Stegen es postula com un dels objectius dels turcs per defensar la seva porteria.

Un traspàs sense cost

L'arribada de Ter Stegen a les files del United o del Galatasaray no suposaria un alt cost per al club que l'acabi fitxant. El Barça vol donar-li la carta de llibertat, encara que Ter Stegen no està disposat a perdonar els 42 milions estipulats en el seu contracte, que venç el 2028. S'espera una reunió en breu entre el porter alemany i Deco, on es valoraran les possibles sortides a la situació creada.

Un possible acord entre Barça i Manchester United pel fitxatge de Ter Stegen podria tenir altres implicacions. Estem parlant de la possible arribada de l'extrem anglès Marcus Rashford, pel qual el Barça està interessat en cas de fallar l'opció Luis Díaz. El Barça no contemplaria el fitxatge del britànic, sinó una cessió amb opció de compra, alternativa que podria convenir al United.

Mundial o banqueta

Ter Stegen està passant les seves vacances enmig de la incomoditat i incertesa que suposa la seva situació actual. Ter Stegen, amb contracte en vigor fins al 2028, ha mostrat la seva voluntat de continuar al Barça; el club respectarà la seva decisió. Tanmateix, sabent el fitxatge de Joan García i la renovació de Szczesny, Ter Stegen pot quedar relegat a la banqueta com a tercer porter.

Ter Stegen té un salari alt i tres temporades més al club. Encara que compta amb ofertes, és una sortida que s'haurà de negociar. Si desitja continuar, no jugarà, cosa que li pot comportar conseqüències professionals tals com no anar al Mundial 2026. El seleccionador alemany només el convocarà si juga de manera contínua; Ter Stegen es juga la seva presència al Mundial dels Estats Units.