Rep la trucada de Thiago Alcántara i accepta fitxar pel Barça, de 120 a només 45 M€

El Barça de Joan Laporta segueix treballant en la preparació del mercat de fitxatges d'estiu, tot i que fonts del club culer reconeixen que serà complicat tancar fitxatges d'alt voltatge. Sense anar més lluny, el Barça esperava comptar amb el retorn de Thiago Alcántara, que va ser entrenador ajudant de Hansi Flick durant la temporada, però no va ser així i haurà d'esperar. Thiago Alcántara no es plantejava tornar al Barça durant aquest curs, però l'exfutbolista del Barça, entre altres clubs, sí que podria tornar aquest estiu i amb un fitxatge TOP.

Thiago Alcántara somia amb el fet de poder ser primer DT algun dia i sap que aprendre de Flick és una de les millors formes d'aconseguir-ho. A més, Thiago Alcántara vol tornar al Barça per la porta gran: ha convençut una estrella que ha perdut molt valor de mercat, el nou fitxatge del Barça és oficial. Thiago Alcántara vol ajudar Flick i sap que la millor manera de fer-ho és fitxant una de les majors estrelles de la Premier League: arribarà a l'estiu, només 45M€.

El Barça es va posar en contacte amb Thiago Alcántara per conèixer la seva situació i Joan Laporta ja sap que l'exfutbolista culer es planteja tornar a la disciplina de Flick. "Thiago Alcántara vol tornar i vol venir amb un fitxatge", explicaven fonts del Barça, que saben que l'exfutbolista espanyol té pensat arribar aquest mateix estiu de 2025. El que poca gent sap és que Thiago Alcántara tornarà al Barça per treballar amb Flick i que ho farà amb un fitxatge TOP: de 120 a 45M€, ve per Thiago.

Rep la trucada de Thiago Alcántara i accepta fitxar pel Barça, de 120 a només 45M€

El Barça ja confirma que l'exfutbolista Thiago Alcántara tornarà al Barça i que ho farà amb un fitxatge d'alt voltatge vingut des de la Premier League anglesa. Thiago Alcántara es va retirar l'estiu passat i, immediatament després, va passar a formar part de l'staff tècnic de Hansi Flick, míster amb qui manté una excel·lent relació.

Thiago Alcántara va jugar un paper troncal al Barça durant la pretemporada: va ajudar Flick a integrar-se i va ser un gran mentor per a molts dels joves de la Masia. Ara el Barça vol recuperar i tornar a fitxar Thiago Alcántara i l'exfutbolista espanyol ja ha confirmat que s'unirà a l'entitat catalana en els pròxims dies.

Thiago Alcántara torna al Barça i ho fa amb un fitxatge descomunal: "Quasi regalat..."

El Barça confirma que està treballant en el retorn d'un Thiago Alcántara que va haver de signar un contracte molt curt per motius de residència fiscal al Regne Unit. Ara ambdues parts estan disposades a entendre's, però Thiago Alcántara vol que, per signar el seu nou contracte com a tècnic assistent, el Barça de Joan Laporta l'esperi alguns dies més. El Barça està disposat a passar pel tub i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', l'acord entre club i Alcántara podria arribar a ser oficial durant el mes de juliol.

Thiago Alcántara no arribarà sol: arribarà amb un fitxatge valorat en 45 milions d'euros. El jugador en qüestió ja ha estat convençut per Thiago Alcántara i, si res no canvia, tot es farà oficial durant aquest mercat de fitxatges estival.

Alcántara vol aprendre al costat de Flick i vol que el seu tàndem sigui tot un èxit, motiu pel qual està treballant, de forma secreta, en el fitxatge d'Enzo Fernández. El centrecampista del Chelsea podria sortir del club londinenc per uns 45M€ sempre que el Barça hi posi un mínim d'1 jugador a l'equació: Thiago Alcántara tancaria el fitxatge.