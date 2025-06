Barcola i Ivan Perišić han estat els dos últims davanters que han sonat per fitxar pel Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu, clau per a l'entitat presidida per Laporta. El Barça té clar que busca reforçar el seu atac amb un nou fitxatge, però Joan Laporta confirma que el FC Barcelona ha descartat les arribades de Ivan Perišić i de Barcola. Barcola, extrem del PSG, no sortirà de l'equip de Luis Enrique, mentre que Ivan Perišić, davanter del PSV, no acaba de generar consens, sobretot per la seva edat: té 36 anys.

El Barça està canviant la seva manera d'actuar i 'e-Notícies' pot confirmar que el club que presideix Joan Laporta té molt avançat el fitxatge d'un tapat descomunal. Ni Barcola ni Perišić, el Barça té lligat el fitxatge d'un altre extrem que, com es pot preveure, arribarà al Barça per donar descans a Raphinha i fer parella amb Yamal. Barcola i Ivan Perišić han estat utilitzats com a 'cortina de fum' en aquestes últimes hores: tots dos agraden molt, però no fitxaran pel Barça, sobretot perquè hi ha un altre tapat fitxat.

El Barça ha estat explorant diverses opcions per reforçar el seu atac, especialment a la posició d'extrem esquerre. Tot i que noms com Ivan Perišić i Barcola han estat considerats, la directiva culer sembla haver centrat la seva atenció en el gran tapat del mercat de fitxatges d'estiu. Segons informes recents, el Barça estaria preparant una oferta significativa per fer-se amb els seus serveis: 70 milions per oblidar-se d'altres noms com Perišić, Barcola, Leao o Marcus Rashford, entre d'altres.

Ni Perisic ni Barcola: el Barça fitxa el gran tapat del mercat de fitxatges, 70M€

El Barça ha decidit descartar les arribades d'Ivan Perišić i Bradley Barcola, que no vestiran els colors culers durant la pròxima temporada oficial. Ivan Perišić i Barcola estaven a la llista de prioritats del Barça, però el club culer veu difícil tancar tots dos acords per motius econòmics i esportius i ha decidit canviar d'objectiu. Així ho confirma el FC Barcelona que, liderat per Joan Laporta, ja es prepara per confirmar l'arribada del gran tapat del mercat de fitxatges: 70M€ ja a punt, bomba preparada.

Joan García serà el primer fitxatge del Barça, però Joan Laporta vol que el següent arribi alhora i que serveixi per reforçar l'extrem esquerre, ocupat principalment per Raphinha. La idea del Barça és clara: ha descartat Perišić i Bradley Barcola amb el repte de fitxar el gran extrem esquerrà, que encara continua sent tapat per fonts oficials.

El Barça ho amaga, però el seu nom ha estat revelat: aquest serà el nou extrem esquerre del Barça, ningú s'ho espera

El Barça està jugant al despiste i el seu pla està sent clar: filtra a tort i a dret, però cap dels noms que surten acabarà fitxant pel FC Barcelona. Barcola i Ivan Perišić són dos grans davanters, però no acaben d'ajustar-se al que busca el Barça i, sobretot, Hansi Flick.

El Barça ho té decidit: prepara 70 milions d'euros per tancar la bomba definitiva, tot confirmat en aquest mercat de fitxatges d'estiu que comença a ser molt apassionant. Joan Laporta ho ha intentat tapar, però ja és inevitable i així ha estat revelat per diversos mitjans i confirmat per aquest portal digital.

El Barça diu adeu a Bradley Barcola, Perišić, Rafael Leao i Marcus Rashford. El motiu? Té encarrilada la incorporació del gran tapat del mercat de fitxatges d'estiu, que no és altre que Nico Williams. El davanter de l'Athletic Club va estar a l'agenda del Barça i, després de mesos de serial, torna a estar a la 'pole' per reforçar el Barça de Hansi Flick aquest estiu.